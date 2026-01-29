Porto, Betis y Roma van a octavos en Europa League, Feyenoord eliminado

Siguiendo el modelo del supermiércoles vivido por la hermana mayor Liga de Campeones, el segundo torneo europeo de clubes tuvo su particular superjueves, con 18 partidos jugándose simultáneamente y con casi todo por decidirse.

Solo dos equipos, el Lyon y el Aston Villa, llegaban con plaza segura entre los ocho primeros y el boleto a octavos de final en el bolsillo. Ambos ganaron sus partidos en los últimos minutos, el Lyon al PAOK griego por 4-2 y el Aston Villa ante el Salzburgo por 3-2, y se quedaron con las dos primeras plazas, que les permiten además jugar la vuelta en casa en todas las rondas de eliminación directa hasta una eventual final.

El Porto, dos veces campeón de Europa (1987 y 2004) y líder destacado en la liga portuguesa, se clasificó al terminar quinto con su victoria 3-1 ante el Glasgow Rangers, mientras que la Roma se quedó con el octavo y último puesto clasificatorio con un empate 1-1 en el campo del Panathinaikos.

Como el miércoles en Champions con las eliminaciones de los históricos Ajax y PSV Eindhoven, Países Bajos consumó su desastre esta temporada con las eliminaciones en Europa League del Feyenoord y el Go Ahead Eagles, que se sumaron a la del Utrecht, ya confirmada antes de esta última jornada.

* Clasificados directo a octavos de final: Lyon 21 puntos, Aston Villa 21, Midtjylland 19, Betis 17, Porto 17, Braga 17, Friburgo 17, Roma 16.

* Jugarán Playoffs por las 8 plazas restantes a octavos: Genk, Bolonia, Stuttgart, Ferencváros, Nottingham, Viktoria Pilsen, Estrella Roja, Celta, PAOK, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dínamo Zagreb, Brann.

* Resultados de la última fecha de la fase de Liga: Ludogorets 1-Niza 0; Panathinaikos 1-Roma 1; FC Steaua 1-Fenerbahçe 1; Go Ahead Eagles 0-Braga 0; Sturm Graz 1-Brann 0; Betis 2- Feyenoord 1; Lyon 4-PAOK Salónica 2; Maccabi Tel Aviv 0-Bolonia 3; Genk 2-Malmö FF 1.

Stuttgart 3-Young Boys 2; Estrella Roja 1-Celta 1; Midtjylland 2-Dínamo Zagreb 0; Basilea 0-Viktoria Pílsen 1; Lille 1- Friburgo 0; Nottingham 4-Ferencváros 0; Aston Villa 3-Salzburgo 2; Porto 3- Rangers 1; Celtic 4 -FC Utrecht 2.

