River derrota a Gimnasia con un doblete de Juanfer Quintero y Boca pierde ante Estudiantes

En su primera presentación oficial del año ante su público, el equipo de Marcelo Gallardo ganó con autoridad en un partido que tuvo tres expulsados: el uruguayo Matías Viña en el bando local, Manuel Panaro y Jorge de Asís en el de la visita.

Con este triunfo, River comparte el liderato de la Zona B con Independiente Rivadavia de Mendoza, que el martes derrotó por 1-2 a domicilio a Huracán, mientras que en el extremo opuesto de esta tabla quedó Racing Club, tras acumular este miércoles su segunda derrota en fila al caer por 1-2 ante Rosario Central, que se impuso gracias a tantos de Ángel Di María y Alejo Véliz, mientras que Adrián ‘Maravilla’ Martínez descontó.

Por la zona A, Boca Juniors cedió su invicto al caer por 2-1 en su visita a Estudiantes de La Plata, gracias a los goles de Santiago Núñez y Leandro González Pírez para el vencedor, mientras que Exequiel Zeballos anotó para el ‘Xeneize’.

En esta zona Vélez Sarsfield quedó como líder luego de cosechar el martes su segundo triunfo al vencer por 2-1 a Talleres de Córdoba, mientras que Estudiantes de La Plata y Platense, que el lunes se impuso por 2-1 frente a Instituto de Córdoba, quedaron como escoltas con cuatro puntos.

En otros resultados de esta segunda jornada del Apertura, el martes por la Zona A San Lorenzo venció por 0-1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Newell’s Old Boys empató 1-1 con Independiente, mientras que en el interzonal Atlético Tucumán igualó 0-0 con Central Córdoba de Santiago del Estero, y por la Zona B tampoco abrieron el marcador Aldosivi con Barracas Central.

Este jueves continuará la jornada con cinco duelos: Deportivo Riestra-Defensa y Justicia, Belgrano de Córdoba-Tigre, Lanús-Unión de Santa Fe, Sarmiento de Junín-Banfield y Estudiantes de Río Cuarto-Argentinos Juniors.