Scaloni se reúne con Julián Álvarez, Almada, Musso y Nico González

En una imagen difundida por el Restaurante 'De María', de la localidad madrileña de Majadahonda, al lado del campo de entrenamiento del Atlético de Madrid, se ve al técnico campeón del mundo con la Albiceleste compartir comida con todos ellos, con la ausencia del también internacional Giuliano Simeone, que fue baja en la sesión preparatoria del equipo rojiblanco y guarda reposo en su domicilio por fiebre y dolor de garganta.

El extremo ya no jugó ningún minuto en el encuentro del miércoles contra el Bodo/Glimt, en la última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

Scaloni, por la mañana, según reveló el diario Marca, también conversó en el entrenamiento del Atlético de Madrid en el Centro Deportivo de Majadahonda con su compatriota Diego Simeone y su cuerpo técnico.

El próximo compromiso de la selección argentina será el 27 de marzo de 2026 en la Finalissima contra España en Catar, en el duelo entre los vigentes campeones de Sudamérica y de Europa, respectivamente, antes de afrontar el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México desde el próximo 11 de junio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a que es el seleccionador de Argentina desde 2018, el técnico de Pujato (provincia de Santa Fe) reside de manera habitual en España, país donde jugó en el Deportivo de La Coruña, Racing de Santander y Mallorca.