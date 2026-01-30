Fútbol Internacional
30 de enero de 2026 - 18:50

1-0. El Lens y Rubén Aguilar vuelven a presionar al PSG

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- El Lens se repuso de la derrota de la pasada jornada con una victoria por 1-0 contra el Le Havre, gracias a un gol de Rubén Aguilar al borde del descanso, para insistir en la presión sobre el París Saint Germain, al que adelantó provisionalmente en el liderato a falta del duelo del domingo del vigente campeón.

El Lens suma un punto y un partido más que el PSG, que se enfrenta al Estrasburgo y que deberá al menos empatar para recuperar la cima de la tabla.

El Le Havre también tuvo sus opciones para igualar el encuentro, pero le faltó pegada sobre la portería contraria.

En el minuto 57, Arouna Sangante, tras sufrir un rodillazo fortuito en la cabeza en un remate en plancha, en una de las mejores ocasiones del Le Havre, debió abandonar el terreno de juego. Se fue conmocionado, pero por su propio pie junto a los médicos de su club y directo al vestuario.