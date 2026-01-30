1-0. El Lens y Rubén Aguilar vuelven a presionar al PSG

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- El Lens se repuso de la derrota de la pasada jornada con una victoria por 1-0 contra el Le Havre, gracias a un gol de Rubén Aguilar al borde del descanso, para insistir en la presión sobre el París Saint Germain, al que adelantó provisionalmente en el liderato a falta del duelo del domingo del vigente campeón.