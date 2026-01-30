Alavés remonta al Espanyol

El conjunto vasco empezó el partido haciendo más méritos que el anfitrión y el primer gol en contra cambió el guion. La reacción del Alavés fue rápida y, finalmente, pudo llevarse los tres puntos del feudo blanquiazul.

El gol de la victoria (1-2) llegó tras un error defensivo del Espanyol que Lucas Boyé no desaprovechó. Los catalanes no han ganado en este 2026.

* Espanyol 1-Alavés 2. Goles: 15’ Roberto Fernández (E); 27’ Antonio Blanco, 71’ Lucas Boyé (A). Ast: 25.881.

Barça defiende punta en Elche

Tras sellar su pase a los octavos de final de la Champions League, el FC Barcelona cambia el chip para defender su liderato en LaLiga, donde visitará este sábado al Elche por la fecha 22 del campeonato.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Programa. Viernes: Espanyol 1-Alavés 2. Sábado: 10:00 Oviedo-Girona; 12:15 Osasuna-Villarreal (ESPN2); 14:30 Levante - Atlético Madrid; 17:00 Elche-Barcelona (Directv).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Domingo: 10:00 Real Madrid - Rayo (ESPN); 12:15 Betis-Valencia (ESPN2); 14:30 Getafe-Celta; 17:00 Athletic - Real Sociedad. Lunes: 17:00 Mallorca - Sevilla (ESPN2).

* Top 8: Barcelona 52 puntos, Real Madrid 51, At. Madrid 44, Villarreal 41, Espanyol 34, Betis 32, Celta 32, Real Sociedad 27