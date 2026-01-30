Almada: "Si ante el Girona repetimos los errores del Camp Nou sufriremos de igual forma"

"El Girona tiene mucha calidad en sus futbolistas, con un gran entrenador que les ha transmitido su idea. Esperamos las mayores dificultades este sábado", dijo este viernes en la sala de prensa de El Requexón el técnico uruguayo sobre las cualidades del equipo de Michel.

Preguntado por el mercado invernal, al cual le quedan solo tres días y, en teoría, el Oviedo busca otro fichaje, Almada confirmó que el delantero del Betis Cedric Bakambú "es uno de los futbolistas que el club ha manejado como una posibilidad".

"No voy a criticar nada, solo tengo que intentar sacar el mejor rendimiento a los futbolistas. Otros clubes tienen otras posibilidades, pero confío a muerte en que los tres fichajes que han venido nos van a ayudar durante la temporada", desarrolló Guillermo Almada, cuestionado por la calidad de las tres incorporaciones invernales del Real Oviedo.

El preparador carbayón, que para este sábado tiene las bajas seguras de Bailly, Ovie Ejaria y Rahim, concluyó avanzando que "podría haber algún cambio" en el once azul, algo que no ha sido habitual desde la llegada del uruguayo.

