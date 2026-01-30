Católica parte favorito en una liga chilena que abre la U de Chile ante Audax Italiano

Tras conquistar la Supercopa la semana pasada a expensas de Universidad Católica, los Piratas comienzan su andadura con un solo objetivo: el bicampeonato.

Para ello, sumaron al entrenador Hernán Caputto y al experimentado delantero argentino Lucas Pratto.

Los aurinegros se estrenan este sábado como visitantes del debutante Universidad de Concepción, aunque este equipo no podrá usar su estadio Ester Roa Rebolledo debido a la emergencia por los incendios forestales en la Región del Biobío.

La catástrofe, que dejó 21 muertos y más de 26.000 hectáreas arrasadas por el fuego, también obligó al recién ascendido Deportes Concepción a jugar este lunes con O’Higgins en Rancagua.

A pesar de haberse reforzado poco, la UC sigue siendo favorita.

El argentino Justo Giani es su incorporación más destacada tras dejar buena impresión en la pretemporada. El equipo pondrá a prueba este favoritismo el domingo, cuando visite a La Serena.

El equipo precordillerano mostró un buen remate en 2025 tras estrenar su nuevo estadio el Claro Arena, y mantuvo la estructura trabajada por el argentino Daniel Garnero.

La U y Colo Colo están obligados a ser candidatos, el cuadro laico hizo una apuesta importante con los refuerzos, especialmente en ataque con la jerarquía de Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, para convertirse en el mejor ataque del fútbol chileno y el plantel más caro.

Los azules comienzan una nueva etapa con técnico el argentino Francisco Meneghini y tendrán el frente internacional abierto si avanzan en la fase previa de la Copa Sudamericana, pero el Cacique tendrá todo el foco en la liga para aprovechar el desgaste de Coquimbo y Católica que jugarán la Copa Libertadores.

Los albos necesitan borrar el recuerdo de su fracaso el año pasado y su camino inicia este sábado de visita frente a Deportes Limache. Tendrán un comienzo de cero con la partida de una buena parte del anterior plantel y el ingreso de refuerzos en posiciones clave como los centrales uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez.

La Liga chilena, no obstante, siempre guarda un margen de sorpresa en la lucha por el título como fue la coronación de Coquimbo en 2025, que no estaba en los planes, pero dejó claro que, las oportunidades, surgen en la medida que los grandes favoritos no logran sostener la pelea.

Fue el caso de la U de Chile con su buena campaña internacional, en la que llegó a semifinales de la Sudamericana.

En esta temporada, además, se suma un nuevo torneo: la Copa de la Liga que junto con la Copa Chile aumentará la exigencia.

En el resto de los duelos de la primera jornada, Cobresal recibe a Huachipato, Palestino a Ñublense y Everton a Unión La Calera.