Cristiano llega a los 961 goles a días de cumplir 41 años

En el encuentro válido por la fecha 18 de la Liga Profesional de Arabia Saudí, el astro portugués puso el 1-0 en el minuto 47 al sólo empujar un balón luego de un servicio en bandeja de su compatriota João Félix.
Los franceses Mohamed Simakan (57’) y Kingsley Coman (87’, de penal) completaron la goleada. Cristiano fue sustituido a los 79’ y por eso no pudo encargarse del penal.
* Clasificación. El Al Nassr se colocó en segundo lugar de la Liga Saudí con 43 puntos, a solo tres del líder Al Hilal, que empató 2-2 con Al Qadsiah.
* Cristiano, que la próxima semana (5 de febrero) cumplirá 41 años, suma 23 goles y 3 asistencias en 27 partidos en la temporada con su Al Nassr. En la Liga son 17 tantos en 18 presentaciones.
* Los 961 goles de CR7: Sporting de Lisboa (5 goles), Manchester United (145), Real Madrid (450), Juventus (101), Al Nassr (117), Portugal (143).
* En la tabla histórica de artilleros del fútbol mundial, Cristiano saca más ventaja con 961 goles, por delante de Messi (896), Joseph Bican (805), Pelé (770) y Romario (761).