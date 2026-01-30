Fútbol Internacional
Cristiano llega a los 961 goles a días de cumplir 41 años

Cristiano Ronaldo celebra su gol para el Al Nassr contra el Al Kholood.
El delantero portugués Cristiano Ronaldo se hizo sentir este viernes en la goleada 3-0 del Al Nassr sobre el Al Kholood al marcar uno de los tantos, con lo que llegó a 961 goles en su carrera para colocarse a 39 de los 1.000, uno de sus grandes objetivos antes de que concluya su carrera profesional.

En el encuentro válido por la fecha 18 de la Liga Profesional de Arabia Saudí, el astro portugués puso el 1-0 en el minuto 47 al sólo empujar un balón luego de un servicio en bandeja de su compatriota João Félix.

Los franceses Mohamed Simakan (57’) y Kingsley Coman (87’, de penal) completaron la goleada. Cristiano fue sustituido a los 79’ y por eso no pudo encargarse del penal.

* Clasificación. El Al Nassr se colocó en segundo lugar de la Liga Saudí con 43 puntos, a solo tres del líder Al Hilal, que empató 2-2 con Al Qadsiah.

* Cristiano, que la próxima semana (5 de febrero) cumplirá 41 años, suma 23 goles y 3 asistencias en 27 partidos en la temporada con su Al Nassr. En la Liga son 17 tantos en 18 presentaciones.

* Los 961 goles de CR7: Sporting de Lisboa (5 goles), Manchester United (145), Real Madrid (450), Juventus (101), Al Nassr (117), Portugal (143).

* En la tabla histórica de artilleros del fútbol mundial, Cristiano saca más ventaja con 961 goles, por delante de Messi (896), Joseph Bican (805), Pelé (770) y Romario (761).