El Arsenal ata a la perla Max Dowman

Dowman se convirtió con 15 años y 234 días en el segundo futbolista más joven en jugar en el Arsenal, cuando debutó contra el Leeds United en agosto.

Habitual desde la temporada pasada en los entrenamientos del primer equipo, Dowman ha jugado esta temporada cinco encuentros con los 'Gunners', pero actualmente está de baja por un problema en el tobillo.

En la cantera, ha marcado 27 goles y repartido diez asistencias en los 34 partidos que ha disputado entre el sub18 y el sub21.

"Esto significa todo para mí y para mi familia. Todos somos aficionados del Arsenal y siento que pertenezco aquí. Quiero darle las gracias a los entrenadores, mis compañeros y, lo más importante, mi familia y amigos, que me han traído hasta donde estoy hoy", dijo Dowman.

"Llevo en este club todo la vida, así que esto significa mucho. Hay un camino muy claro aquí, con jugadores que han salido de la cantera, como Bukayo (Saka), Myles (Lewis-Skelly) y Ethan (Nwaneri), que me han inspirado. Es increíble tener ejemplos como ello que han pasado por lo mismo que yo".