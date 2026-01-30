El Benfica de Mourinho se medirá al Tondela en la Liga tras imponerse al Real Madrid

El miércoles, un gol del portero Trubin en el último suspiro selló el marcador 4-2 a favor del Benfica contra el Real Madrid y clasificó 'in extremis' a los de Mourinho para los 'play off' del torneo continental, donde el sorteo dictó que se reencontrarán con el conjunto madridista.

Las 'águilas', terceras y a diez puntos del líder, Oporto, tras su victoria sobre el Estrela da Amadora (4-0), visitarán ahora al penúltimo, contra el que el técnico seguirá sin poder contar con el internacional colombiano Richard Ríos, que se recupera de una lesión en el brazo.

También el domingo, el Sporting, segundo y a siete puntos del liderato, recibirá al Nacional da Madeira (11º) y, al igual que el Benfica, llegará con la moral alta tras batir al Athletic Club en San Mamés (2-3) y clasificarse directamente para los octavos de la Liga de Campeones.

Este encuentro de la 20ª jornada enfrentará a dos de los delanteros en mejor forma de la Liga portuguesa, el colombiano del Sporting Luis Suárez y el venezolano del Nacional Jesús Ramírez, con 17 y 13 tantos, respectivamente.

La ronda terminará el lunes con el Oporto de los españoles Samu Aghehowa, Gabri Veiga y Borja Sainz, que visitará al Casa Pia (16º).

Después de tres partidos sin marcar, Samu regresó al gol en el triunfo liguero de los 'dragones' sobre el Gil Vicente (3-0), tras el cual su conjunto batió al Rangers escocés (3-1)y avanzó a la siguiente fase de la Liga Europa.

- Partidos de la vigésima jornada de la Liga Portugal:

. Viernes 30: Vitória de Guimarães-Moreirense.

. Sábado 31: Santa Clara-Estoril, Rio Ave-Arouca y Alverca-Estrela da Amadora.

. Domingo 1: Gil Vicente-Famalicão, Sporting de Portugal-Nacional da Madeira y Tondela-Benfica.

. Lunes 2: AVS-Braga y Casa Pia-Oporto.