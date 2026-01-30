El ecuatoriano Kendry Páez llega a Argentina para incorporarse a River Plate

El volante ofensivo de 18 años arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde fue recibido por personal del club antes de trasladarse a una clínica porteña para someterse a los estudios médicos de rutina. Consultado por la prensa sobre la su llegada a River, respondió: "Es algo grande".

Páez tiene previsto sellar su incorporación al Millonario este mismo viernes y conocer este sábado al entrenador Marcelo Gallardo y a sus nuevos compañeros, antes del viaje del plantel a Rosario para enfrentar el domingo a Rosario Central por el torneo local.

Según informaron a EFE fuentes del club, el acuerdo establece una cesión sin cargo y sin opción de compra hasta final de año, con una cláusula que permitirá al club inglés repescar al jugador tras el Mundial de Estados Unidos México y Canadá, y otra que habilitaría la extensión del préstamo por seis meses más.

"Es un joven talento, lo veíamos observando. Emigró rápido a Chelsea, no venía teniendo continuidad e hicimos un intento en junio. No se pudo y mantuvimos contacto. Chelsea pensó en nosotros, por eso nos cede un jugador sin cargo. Hablé con él y está contento e ilusionado de venir”, expresó el miércoles Gallardo tras el triunfo de su equipo por 2-0 sobre Gimnasia y Esgrima.

El joven fue cedido a mediados de 2025 al Racing de Estrasburgo, que comparte propietario con Chelsea. En el equipo francés jugó 21 partidos y marcó un gol en seis meses.

En los últimos dos meses, sin embargo, apenas tuvo minutos y permaneció mayormente en el banquillo.

Páez se convertirá en uno de los fichajes más resonantes de la temporada en el fútbol argentino y en una pieza importante del Millonario, que disputará el torneo local y la Copa Sudamericana.

De cara a esta temporada, River ya hizo tres incorporaciones importantes, todas provenientes del fútbol brasileño: Aníbal Moreno, desde el Palmeiras; Fausto Vera, del Atlético Mineiro; y el uruguayo Matías Viña, del Flamengo.

En el once millonario, Páez probablemente alternaría en el rol de volante creativo con el colombiano 'Juanfer' Quintero, que fue figura en los dos encuentros del Torneo Apertura que ha jugado su equipo con dos goles y una asistencia.