El efecto Castro mide el desgaste del Atlético

No es solo la contundencia ofensiva, sino también la defensiva. Tampoco es únicamente una cuestión de tino, sino también de calidad en los últimos metros para el último pase, el remate decisivo, sin la incidencia definitiva que deben tener (y no tienen actualmente) ni Julián Álvarez ni Alex Baena, los dos jugadores llamados a ser diferenciales.

El sostén es hoy Alexander Sorloth, aunque no sea tan efectivo. Sus cinco goles en los siete partidos de 2026 han sido cruciales para el Atlético: suyos fueron los tantos a la Real Sociedad (1-1), al Alavés (1-0) y el primero al Mallorca (3-0), en el campeonato. También en la Liga de Campeones al Bodo/Glimt y en la Supercopa de España al Real Madrid.

Pero, a nivel colectivo, no es natural tantas ocasiones falladas contra el Bodo/Glimt, sobre todo en la primera parte, como tampoco lo ha sido en otras ocasiones este curso. Las dudas actuales vienen por ahí sobre el terreno. Fuera de él están en los despachos de la dirección deportiva, en la tensa espera en que se ha transformado el mercado de invierno, con las salidas de Conor Gallagher, Giacomo Raspadori, Carlos Martín y Javi Galán y la ausencia todavía de llegadas. “No es tema mío”, dice Simeone. El plazo termina el lunes.

Hasta entonces, hasta que haya alguna esperada novedad, Simeone tiene 20 efectivos en la primera plantilla, sin poder contar este sábado aún con Griezmann, que se perderá su tercer choque seguido, ni Giuliano Simeone, por un proceso viral, con lo que solo tiene aptos a los dos delanteros que propondrá en el once: Sorloth y Julián Álvarez.

Nico González y Álex Baena, por la izquierda y la derecha, formarán en los extremos, sin Giuliano Simeone, mientras Simeone debe decidir en el medio entre Koke Resurrección, vital toda esta temporada, o Johnny Cardoso, que ya empuja por la titularidad. Ahí es indiscutible Pablo Barrios, como Jan Oblak en la portería y Marcos Llorente, Marc Pubill, José María Giménez y David Hancko en la defensa, con la alternativa de Matteo Ruggeri.

Ese es el once probable, a la espera de si incluye alguna variación por temas físicos o de rotación, dada la cercanía con el último choque contra el Bodo/Glimt, la proximidad del siguiente en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Betis y el hecho de que la visita a Levante es el octavo encuentro de enero. En febrero aguardan, al menos, seis más.

El objetivo único es seguir vivo en LaLiga. Y solo vale la victoria en esa pretensión del equipo rojiblanco, reincorporado al tercer puesto, a ocho puntos del liderato del Barcelona y a siete de la segunda plaza del Real Madrid, pero con el aviso siempre de su rendimiento como visitante (13 de 30 puntos), después de refugiarse en otros dos triunfos seguidos en casa ante Alavés y Mallorca, antes de examinarse otra vez fuera, aunque ahora su momento es distinto, con una sola derrota en sus últimas siete salidas.

No es un campo que le dé bien al Atlético de Simeone. Cierto que la última vez venció allí, por 0-2 en la Copa del Rey, y que no ha sido derrotado allí en sus seis visitas más recientes, tanto como que solo ganó en tres de ellas, la mitad, o que solo venció en esas tres ocasiones en las once visitas con el técnico argentino al frente de los rojiblancos.

En el Ciutat de València espera el Levante, que se agarra con fuerza a luchar por la permanencia, espoleado por las dos victorias logradas en este 2026 desde la llegada al equipo del entrenador Luís Castro.

Siete puntos de doce posibles es el balance del preparador portugués en el banquillo del Levante. Todavía no ha sido suficiente su impacto para salir de la zona de descenso, pero el equipo valenciano, tras lograr la pasada semana su primera victoria en casa, parece más vivo que nunca.

El entrenador del Levante no podrá contar para este partido con los lesionados Brugué, Víctor García y Pampín y tampoco estará disponible Elgezabal, que se acaba de incorporar a los entrenamientos con el resto de compañeros tras operarse la rodilla derecha a principios de diciembre de 2025.

Castro podría repetir prácticamente el once que venció al Elche en la última jornada, aunque Tunde, tras perderse ese encuentro por una gastroenteritis, o Paco Cortés podrían entrar en la alineación en detrimento de Losada, que se retiró de ese encuentro al descanso por unas molestias.

Una de las dudas es saber si tanto Matías Moreno como Arriaga, recuperados ambos de unas molestias que les impidieron participar en los dos últimos partidos de LaLiga EA Sports, seguirán en el banquillo o regresarán directamente al once titular de Luís Castro.

Para el ataque no se esperan cambios, con la presencia del tridente que forman Carlos Álvarez, Iván Romero y Etta Eyong, que, pese a que no marca en el campeonato liguero desde octubre de 2025, se mantendría una semana más en la formación inicial.

Levante: Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Raghouber, Pablo Martínez, Tunde o Paco Cortés; Carlos Álvarez, Iván Romero y Etta Eyong.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Giménez, Hancko; Baena, Barrios, Johnny o Koke, Nico González; Julián Alvarez y Sorloth.

Árbitro: Víctor García (C. Catalán).