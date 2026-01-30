El Inter Miami ficha al delantero mexicano Germán Berterame

El internacional mexicano permanecerá vinculado con la entidad de Miami hasta el final de la temporada 2028-2029, aunque existirá la opción de extender su contrato por un año, informó en un comunicado el Inter Miami.

Berterame, de 27 años, ocupará una plaza de 'Jugador Designado', que permite a los clubes de la MLS tener mayor flexibilidad para contratar y mantener a estrellas sin sobrepasar el límite salarial.

Tras comenzar su carrera con San Lorenzo y estar cedido un año en Patronato, dio el salto a la Liga MX, donde jugó primero para el Atlético de San Luís y posteriormente en las filas de Monterrey.

Con los 'Rayados', Berterame anotó 68 goles en 153 apariciones desde 2022. Anotó un gol al Inter Miami en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf de 2024, que se saldó con victoria para el equipo mexicano .

El fichaje de Berterame, nacido en Argentina pero naturalizado mexicano, se suma a otras incorporaciones del Inter Miami para la nueva temporada, en la que defenderán la corona de la MLS conquistada en 2025 y tratarán de alzar la primera Copa de Campeones de la Concacaf en la historia del club.

Además de Sergio Reguilón, quien se lesionó esta semana durante el primer partido de pretemporada, otra de las grandes adquisiciones del Inter Miami incluyen al guardameta Dayne St.Clair, flamante ganador del trofeo al mejor portero de la MLS.