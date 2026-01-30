El Real Madrid visitará al Benfica el 17 de febrero y el Atlético al Brujas, el 18

El Real Madrid disputará el duelo de vuelta el miércoles 25 de febrero en el Santiago Bernabéu y el Atlético de Madrid en el Metropolitano el martes 24.
21:00 Mónaco (FRA) - Paris Saint-Germain (FRA)
21:00 Borussia Dortmund (GER) - Atalanta (ITA)
- Partidos de ida (Miércoles 18 de febrero):
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
18:45 Qarabağ (AZE) - Newcastle United (ENG)
21:00 Club Brujas (BEL) - Atlético de Madrid (ESP)
21:00 Bodø/Glimt (NOR) - Inter Milan (ITA)
21:00 Olympiacos (GRE) - Bayer Leverkusen (GER)
- Partidos de vuelta (martes 24 de febrero):
18:45 Atlético de Madrid (ESP) - Club Brujas (BEL)
21:00 Bayer Leverkusen (GER) - Olympiacos (GRE)
21:00 Inter Milan (ITA) - Bodø/Glimt (NOR)
21:00 Newcastle United (ENG) - Qarabağ (AZE)
- Partidos de vuelta (miércoles 25 de febrero)
18:45 Atalanta (ITA) - Borussia Dortmund (GER)
21:00 Juventus (ITA) - Galatasaray (TUR).