30 de enero de 2026 - 13:20

El Real Madrid visitará al Benfica el 17 de febrero y el Atlético al Brujas, el 18

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- El Real Madrid jugará el partido de ida de la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones en Lisboa ante el Benfica de José Mourinho el martes 17 de febrero, mientras que el Atlético de Madrid visitará al Brujas el miércoles 18.

Por EFE

El Real Madrid disputará el duelo de vuelta el miércoles 25 de febrero en el Santiago Bernabéu y el Atlético de Madrid en el Metropolitano el martes 24.

21:00 Mónaco (FRA) - Paris Saint-Germain (FRA)

21:00 Borussia Dortmund (GER) - Atalanta (ITA)

- Partidos de ida (Miércoles 18 de febrero):

18:45 Qarabağ (AZE) - Newcastle United (ENG)

21:00 Club Brujas (BEL) - Atlético de Madrid (ESP)

21:00 Bodø/Glimt (NOR) - Inter Milan (ITA)

21:00 Olympiacos (GRE) - Bayer Leverkusen (GER)

- Partidos de vuelta (martes 24 de febrero):

18:45 Atlético de Madrid (ESP) - Club Brujas (BEL)

21:00 Bayer Leverkusen (GER) - Olympiacos (GRE)

21:00 Inter Milan (ITA) - Bodø/Glimt (NOR)

21:00 Newcastle United (ENG) - Qarabağ (AZE)

- Partidos de vuelta (miércoles 25 de febrero)

18:45 Atalanta (ITA) - Borussia Dortmund (GER)

21:00 Juventus (ITA) - Galatasaray (TUR).