Un automóvil Toyota Funcargo, que había sido hurtado en pleno centro de Itá, fue recuperado este viernes luego de protagonizar un accidente de tránsito contra una camioneta Nissan Frontier. El presunto autor del hurto abandonó el vehículo y escapó a bordo de otra camioneta, cuyo paradero se desconoce.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:00 del viernes, sobre la calle Teniente Valdovinos, entre Mariscal López y Mariscal Estigarribia. El vehículo, un Toyota Funcargo blanco, año 2004, fue denunciado como hurtado por Osvaldo Diosnel Salinas Verón, de 36 años.

El oficial Jorge Llanes, de la Comisaría 12ª de Itá, explicó que tomaron conocimiento del hurto a través del sistema 911 de la Policía Nacional. Una vez localizada la víctima, los agentes comenzaron a recabar información sobre el rodado y sus características.

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El vehículo terminó involucrado en un choque

Mientras los policías realizaban las averiguaciones, el sistema 911 reportó un accidente de tránsito con daños materiales que involucraba a un automóvil con características coincidentes con las del vehículo denunciado como hurtado.

Otros equipos policiales acudieron al lugar y constataron que el Toyota Funcargo había colisionado contra una Nissan Frontier de color rojo. Según los primeros datos recabados por los intervinientes, el hombre que conducía el automóvil descendió tras el impacto y abordó otra camioneta, de color oscuro, con la que escapó.

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Los agentes también verificaron imágenes de cámaras de circuito cerrado de la zona del accidente. En las grabaciones se observa que el Toyota Funcargo perdió el control, invadió el carril contrario e impactó contra la camioneta.

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Investigan cómo fue hurtado el automóvil

Llanes señaló que una de las hipótesis es que el conductor haya perdido el control debido a la velocidad o al apuro con el que intentaba escapar. Sin embargo, aclaró que se trata de una presunción y que todavía no se pudo establecer esa circunstancia.

Tampoco se determinó cómo fue abierto el automóvil para concretar el hurto. La Policía aún no cuenta con imágenes de circuito cerrado del sitio donde estaba estacionado el vehículo, por lo que no se pudo establecer si el supuesto autor utilizó alguna herramienta o llave para acceder al rodado.

Personal del Departamento de Automotores y de Criminalística intervino para realizar los trabajos de campo correspondientes. El procedimiento también fue comunicado al agente fiscal interino de la Unidad Penal N.º 2, Eduardo Román.

Fiscalía dispuso la entrega de los vehículos

Tras los trabajos técnicos, el representante del Ministerio Público dispuso la entrega del Toyota Funcargo a su propietario y de la Nissan Frontier a su respectivo dueño.

Hasta el momento, el presunto autor del hurto no fue localizado. La Policía continúa con las averiguaciones para identificarlo y determinar las circunstancias en que se produjo el robo del automóvil.