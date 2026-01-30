Inter FA y Firpo van por el liderato del Clausura salvadoreño en duelo de costarricenses

El Inter FA, actual líder con 9 puntos y orientados por el también exjugador Marín, ha sido la sorpresa del recién comenzado torneo, ya que acumulan 3 juegos ganados y no han tenido derrotas.
En esta jornada, se miden a los Toros del Firpo, actuales campeones nacionales y comandados por Solano, que se ubican en el segundo puesto con 7 unidades.
El Inter tiene la tarea de desarmar la sólida defensa de los Firpenses y vencer la buena estrategia de ataque de su rival, si quiere conseguir de visita tres puntos más y seguir en el primer lugar.
Entre tanto, el duelo más atractivo de la cuarta jornada lo disputarán el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) y el Águila, en un partido encabezado por los técnicos mexicanos Adrián Sánchez -exjugador de Cruz Azul- y Juan Carlos Chávez.
Los Tigrillos del FAS, dirigidos por Sánchez y en la quinta posición con 5 puntos, juegan de visita el llamado clásico nacional. Los Emplumados del Águila son terceros con 6 unidades por encima de los Caleros del Isidro Metapán, en el cuarto lugar.
Metapán recibe al Zacatecoluca, que se ubica en el puesto 10 con 1 punto al igual que Alianza -sub campeón nacional- y Hércules, en el lugar 11 y 12, respectivamente.
El delantero salvadoreño Emerson Mauricio, del Inter FA, lidera la tabla de goleadores, con 4 tantos, le sigue el brasileño Alesson Henrique Ferreira (Cacahuatique) y el colombiano -nacionalizado salvadoreño- Cristian Gil (Firpo), con 3 goles cada uno.
. Sábado 31: Firpo-Inter FA, FAS-Águila y Metapán-Zacatecoluca.
. Domingo 1: Hércules-Municipal Limeño, Cacahuatique-Fuerte San Francisco y Platense-Alianza.