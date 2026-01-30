Jano completa la convocatoria de Simeone para el partido del Atlético contra el Levante

El canterano es la novedad de la citación, con las ausencias de Giuliano, por un proceso viral con fiebre que ya lo apartó del último duelo contra el Bodo/Glimt, el pasado miércoles en la Liga de Campeones, y Griezmann, que ya está en el tramo final de su puesta a punto de una lesión muscular de bajo grado sufrida hace una semana.

La convocatoria está compuesta por 20 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marcos Llorente, Marc Pubill, José María Giménez, David Hancko, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri; los centrocampistas Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Thiago Almada, Álex Baena y Jano Monserrate; el extremo Nico González; y los atacantes Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

Tras la derrota de este miércoles, que dejó al conjunto colchonero fuera del top ocho de la Liga de Campeones -y, por tanto, con la necesidad de disputar una ronda previa para alcanzar los octavos de final, en la que, según el sorteo de este viernes, se medirá al Brujas-, los de Simeone intentarán no perder el tren de la liga, en la que ocupan la tercera plaza, con 44 puntos, siete menos que el Real Madrid (segundo) y a ocho del Barcelona (líder), y tres más que el Villarreal, cuarto clasificado.

Su rival, el Levante, es el penúltimo de la tabla, con 17 unidades, sólo cuatro más que el último clasificado, el Oviedo del Grupo Pachuca.

