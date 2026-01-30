Fútbol Internacional
30 de enero de 2026 - 19:31

Lazio gana con el último aliento

ROME (Italy), 30/01/2026.- Lazio's Danilo Cataldi (C) celebrates with his teammates after scoring a goal during the Italian Serie A soccer match between Lazio and Genoa in Rome, Italy, 30 January 2026. (Italia, Génova, Roma) EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO
Después de tres fechas sin halagos y con un gol de penal en el décimo minuto adicionado por Luca Zufferli, Lazio volvió a cantar victoria en el arranque de la 23ª jornada, al derrotar este viernes por 3-2 a un Genoa que había logrado empatar el marcador después de estar dos goles abajo.

Por ABC Color

Danilo Cataldi convirtió desde los 12 pasos el gol del triunfo para el equipo de Maurizio Sarri, que arrancó ganando con uno del español Pedro, también de penal, a los 56′ y extendió la ventaja a los 62′ con un tanto del recién llegado mediocampista neerlandés Kenneth Taylor, ex Ajax.  

El “Grifone” de Daniele De Rossi, ex jugador, entrenador y símbolo del clásico rival Roma, había acortado distancias con un gol de penal convertido por el ucraniano Ruslan Malinovskyi a los 67′ e igualó el marcador con un gol del portugués Vitinha a los 75′.

Napoli, obligado ante Fiorentina

El Napoli, golpeado por las lesiones y por su dura eliminación de la Champions tras caer ante el Chelsea el miércoles, está obligado a vencer el sábado a la Fiorentina, por la 23ª jornada de la Serie A. El líder Inter enfrentará mañana al Cremonese.

* Programa. Viernes: Lazio 3-Genoa 2. Sábado: 11:00 Pisa-Sassuolo; 14:00 Napoli - Fiorentina (ESPN3); 16:45 Cagliari-Hellas Verona (ESPN2).

Domingo: 08:30 Torino-Lecce (ESPN3); 11:00 Como- Atalanta; 14:00 Cremonese-Inter (ESPN3); 16:45 Parma-Juventus.

Lunes: 16:45 Udinese-Roma (ESPN5).

Martes: 16:45 Bolonia-Milan.

* Top 8: Inter 52 puntos, Milan 47, Roma 43, Napoli 43, Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Lazio 32.