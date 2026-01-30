Muere a los 96 años Alfredo Davicce, expresidente de River Plate

"Lamentamos el fallecimiento de Alfredo Davicce, quien fuera presidente de River entre 1989 y 1997, período en el que el club consiguió 9 títulos", anunció River en su perfil de la red social X.

"Acompañamos a sus familiares y seres queridos en estos momentos de dolor y tristeza", añadió el mensaje, que estuvo acompañado por una foto de Davicce frente al icónico estadio del club, el Monumental.

Durante su gestión, el Millonario se consagró campeón de la Copa Libertadores (1996) y la Supercopa (1997) y cosechó siete títulos locales, incluyendo un tricampeonato entre 1996 y 1997, lo que lo convierten en uno de los presidentes más exitosos de la historia del club.

Aquel equipo que alcanzó la gloria continental estaba conducido por Ramón Díaz y contaba con figuras como Hernán Crespo, Ariel Ortega, Germán Burgos y el uruguayo Enzo Francescoli.

Durante la presidencia de Davice, también vistieron la camiseta rojiblanca jugadores como Juan Pablo Ángel, Pablo Aimar, Javier Saviola, Marcelo Gallardo y el chileno Marcelo Salas, entre otros.