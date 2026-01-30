Osasuna recibe con la confianza reforzada a un Villarreal en una de sus peores rachas

Tras la victoria ante el Rayo, la primera a domicilio del curso y que sirvió para romper de una vez por todas la mala racha lejos de El Sadar, Osasuna tiene el objetivo de prolongar su buen momento ante su afición.

En tierras madrileñas, el equipo mostró carácter y pegada. Budimir prolongó su buen momento con un gol de auténtico delantero, atento dentro del área para abrir brecha. Ya en el tiempo añadido y con el empate en el marcador, apareció Víctor Muñoz para firmar una acción para el recuerdo: conducción, potencia y fe para superar a varios rivales y marcar en el minuto 92 el tanto definitivo.

Para el técnico Alessio Lisci, una de las claves será gestionar los momentos de dominio del rival y, sobre todo, controlar las transiciones. Ha destacado la peligrosidad de su 4-4-2 y su capacidad para correr al espacio.

“Cuando pierdes el balón, siempre tienen a los dos delanteros y los dos extremos para correr. Ahí tenemos que ser muy inteligentes”, ha analizado. Por ello, considera que un partido roto de ida y vuelta no favorecería a Osasuna.

La dinámica del equipo es claramente positiva desde la victoria ante el Levante. Tras aquel 2-0 frente a los granotas, Osasuna cayó en el Camp Nou, pero reaccionó con autoridad ante el Alavés (3-0) y arrancó el año sumando en el derbi frente al Athletic (1-1). La derrota ante el Girona fue la última hasta la fecha, encadenando después dos triunfos de mérito ante Oviedo (3-2) y Rayo Vallecano (1-3).

En lo individual, Aimar Oroz sigue siendo una de las piezas clave del equipo, aportando equilibrio, calidad y criterio en la medular, aunque su titularidad está en duda debido al fuerte golpe que sufrió en Vallecas. Lisci ha extendido su queja a la necesidad de proteger el talento en general en el fútbol español y ha insistido en que una falta dura en el minuto uno debe ser sancionada con amarilla, igual que en el minuto 60.

Catena regresa tras cumplir ciclo, por lo que Lisci deberá elegir entre él o un Jorge Herrando que se ha asentado en la titularidad, mientras que se podría ver el debut de Raúl Moro, incorporación invernal con la que Osasuna espera dar un salto de calidad en ataque.

El equipo de Marcelino García Toral, por su parte, llega al este partido tras acumular las cuatro derrotas consecutivas, tocado por su mal papel en la Liga de Campeones y tras dos derrotas ante Betis y Real Madrid en LaLiga.

Desde que el técnico asturiano regresó al banquillo amarillo, los castellonenses no habían acumulado más de tres derrotas seguidas. Ahora, el equipo necesita fortalecer su imagen y mantener su ventaja en el campeonato liguero, donde son cuartos, si bien los de Marcelino llegan con muy poco descanso, algo que el técnico asturiano se ha encargado de recordar tras jugar en Alemania el pasado miércoles.

Tras la lesión de Juan Foyth, que dice adiós a la temporada, ahora se suma la ausencia del delantero Ayoze Pérez, que queda fuera por molestias musculares. Siguen además en periodo de recuperación los defensas Logan Costa y Willy Kambwala.

Las novedades podrían ser las entradas en la convocatoria de los nuevos fichajes, como son los casos del extremo Alfon González y del lateral estadounidense Alex Freeman.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Catena, Javi Galán; Moncayola, Torró, Moi Gómez; Rubén García, Budimir, Víctor Muñoz.

Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Pape Gueye, Santi Comesaña, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Gerard Moreno y George Mikautadze

Árbitro: Ricardo de Burgos (Comité vasco)