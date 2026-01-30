Paolo Guerrero anota el primer gol de la liga peruana de 2026, en victoria de Alianza Lima

Lima, 30 ene (EFE).- Paolo Guerrero, de 42 años, anotó este viernes de penalti el primer gol de la Liga 1 peruana de este año, y encaminó la victoria por 1-2 de Alianza Lima en su visita al Sport Huancayo, en los 3.200 metros de altitud de la ciudad del mismo nombre, en los Andes centrales del país.