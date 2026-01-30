Simeone, sin Giuliano ni Griezmann en el último entrenamiento antes del Levante

A la espera de la evolución del extremo internacional argentino, que ya no jugó el pasado miércoles contra el Bodo/Glimt en la Liga de Campeones por ese motivo, no se espera que ninguno de los dos esté disponible para la visita a Valencia, con lo que Griezmann se perderá su tercer choque seguido, aunque ya está en el tramo final de su puesta a punto.

La sesión matutina de este viernes fue de nuevo a dos velocidades para la plantilla del Atlético, entre tanta carga de partidos, con los titulares del último duelo, con un trabajo suave, por un lado, y los suplentes con trabajo de más intensidad.