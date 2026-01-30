Toluca viene de atrás y vence a Juárez para tomar el liderato del Clausura femenino

En el inicio de la sexta jornada, el equipo rojo llegó a 15 unidades, se ubicó por encima de América, Monterrey, Pumas UNAM y Guadalajara, que tienen 13. Juárez se quedó con 10 puntos en la décima posición.

Por Toluca anotaron Victoria López, Liliana Fernández y la neozelandesa Abby Erceg; Juárez marcó gracias a la estadounidense Dayana Martin y a la colombiana Yunaira López.

Juárez sorprendió al minuto 9 en jugada desde la izquierda que culminó con servicio al que Dayana Martin se anticipó a la defensa para rematar de derecha y vencer a Valeria Martínez para el 0-1.

El visitante aprovechó el desconcierto del Toluca; al 32 anotó el 0-2 en tiro de esquina por derecha de Liliana Mercado, que encontró en el límite del área chica a Yunaira, quien dio un gran salto y remató cabeza al ángulo superior derecho de la portería.

Toluca tuvo una efectiva reacción en el final del primer lapso en par de tiros de esquina. En el primero, sobre el minuto 42, Victoria López controló por izquierda fuera del área e impactó de zurda un balón que entró pegado al ángulo.

Dos minutos después, Liliana Fernández aprovechó un mal rechace de Liliana Mercado que remató con la izquierda a la red para enviar el juego al descanso 2-2.

En la segunda mitad los descuidos del visitante al defender los tiros de esquina continuaron. Por esa vía las 'Diablas' dieron la vuelta 3-2 al minuto 60 en un centro pasado que cabeceó Abby Erceg.

Toluca terminó el juego con 10 jugadoras por la expulsión de Mitsy Ramírez al 73.

La sexta jornada continuará este sábado con tres partidos. El Cruz Azul, en el que juega la guatemalteca Ana Martínez, recibirá al Querétaro de la guardameta española Marta Alemany; el Necaxa visitará al Mazatlán FC y el Puebla viajará al estadio del Tijuana.

El domingo, el campeón Tigres UANL, liderado por la española Jenny Hermoso, se meterá a la casa del Pachuca, de Charlyn Corral, quien marcha como máxima goleadora del Clausura.

En otros partidos el América, que cuenta con las ibéricas Sandra Paños e Irene Guerrero, chocará con Pumas UNAM y el Guadalajara será anfitrión del León.

El lunes, la sexta jornada concluirá con el juego entre Monterrey de la colombiana Marcela Restrepo, que visitará al Santos Laguna.