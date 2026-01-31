2-1. Miguel Gutiérrez sostiene al Nápoles

Miguel Gutiérrez ya se ha liberado. Por todo lo alto. Titular como carrilero derecho y autor del tanto de la noche. Superó, precisamente, a un compatriota como David de Gea, que después de varias manos tremendas para mantener a flote a los 'viola' no pudo frenar la violenta definición del canterano del Real Madrid, culpable de que el vigente campeón sobreviviera al final del choque cuando se vio superado por la poca profundidad de una plantilla diezmada por las lesiones.

Recibió otra mala noticia Antonio Conte. No puede contar con De Bruyne, Anguissa, Politano, Milinkovic-Savic, Neres y Mazzocchi. Lukaki casi sin minutos en las piernas esta temporada. Y ante la 'Fiore' perdió a su capitán, Giovanni Di Lorenzo, líder de la defensa partenopea sin discusión.

Un salto en una disputa acabó con una de sus rodillas en una posición totalmente antinatural, doblada hacia dentro, tras un mal apoyo. Abandonó el campo entre lágrimas y en camilla a la media hora de choque.

Ahí el Nápoles ganaba. La única buena noticia en los últimos días, complicados tras la derrota ante la Juve que complica la defensa del título y la eliminación en Liga de Campeones, tiene nombre y apellidos: Antonio Vergara.

El joven canterano, nacido también en Nápoles, ha irrumpido como una solución que cada día tiene más peso en el proyecto. Se estrenó como goleador ante el Chelsea en la última jornada de 'Champions' y ante la 'Fiore' marcó su primer tanto en la Serie A, el segundo en apenas tres días en el templo napolitano que lleva el nombre de Maradona.

Lo peor es que tuvo que abandonar el campo tras recibir un codazo en la segunda mitad que le provocó incluso una hemorragia en la nariz. Se mareó. Pero para consuelo de Conte no es otra lesión muscular.

Otra gran noticia para Antonio Conte es Miguel Gutiérrez. Porque jugó como carrilero derecho y volvió a brillar. Ha descubierto otro argumento el técnico italiano para potenciar su equipo. El español volvió a ser uno de los mejores del partido. Devolvió la confianza de manera muy clara.

Nada más comenzar la segunda mitad, se inventó un disparo desde el pico del área al segundo palo que encarriló la importante victoria y se fue a celebrarlo con un abrazo a su técnico. Buena relación entre ambos.

Poco a poco al Nápoles se le fue acabando la gasolina. Son muchas jornadas con solo tres cambios. Dos de ellos, en este caso, fueron entre el minuto 84 y el final. El primero por obligación debido a la lesión de Di Lorenzo.

La 'Fiore' empezó a creer en sus posibilidades y a la hora de duelo encontró un tanto de Solomon que avivó sus esperanzas de puntuar. Un poste evitó que Kean marcara el tanto del empate. Meret se creció para amarrar los tres puntos.

Lo consiguió el Nápoles. Después de la semana negra volvió a ganar. Segunda victoria en los últimos ocho partidos. Necesaria para recoger confianza. Para sumar 46 puntos en la tercera plaza y ceder algo de presión a Roma y Milan, obligados ahora a ganar para mantener a raya a los de Conte.

. 2 - Nápoles: Meret; Di Lorenzo (Olivera, m.30), Juan Jesús, Buongiorno; Miguel Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara (Giovane, m.84), Elmas; Hojlund (Lukaku, m.90).

. 1 - Fiorentina: De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens (Ranieri, m.70); Fabbian (Mandragora, m.46), Fagioli, Brescianini (Kean, m.70); Solomon (Parisi, m.70), Gudmundsson (Fazzini, m.79); Piccoli.

Goles: 1-0, m.11: Vergara; 2-0, m.49: Miguel Gutiérrez; 2-1, m.57: Solomon.

Árbitro: F. La Penna. Mostró tarjeta amarilla a Buongiorno (m.54) por parte del Nápoles y a Fabbian (m.44) por parte del Fiorentina.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésima tercera jornada de la Serie A disputado en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles (sur de Italia).