4-1. Ekitike lidera al Liverpool

El delantero francés, fichado en el mercado de verano, fue la estrella del encuentro con dos tantos en apenas dos minutos, y posteriormente, ya en la segunda mitad, Florian Wirtz e Ibrahima Konaté sentenciaron el encuentro para certificar la undécima victoria de la temporada en el torneo doméstico.

Los de Arne Slot, que venían de golear al Qarabag para certificar el pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones, fueron superiores al Newcastle, que acusó el esfuerzo entre semana en el empate ante el París Saint-Germain.

El duelo comenzó muy intenso y no fue hasta el minuto 17 cuando se produjo el primer tiro a puerta por medio de Ekitike, pero su disparo lo atrapó Nick Pope con facilidad.

El Newcastle avisó antes de la media hora cuando Harvey Barnes mandó el balón al palo y Malick Thiaw mandó fuera un cabezazo tras un saque de esquina.

Cuando se cumplía la media hora de juego, una jugada desde atrás de los visitantes propició el primer tanto del encuentro después de un disparo cruzado de Gordon, que con pasado en el Everton, celebró el gol mirando de forma desafiante a la grada.

El inglés pudo aumentar la diferencia en el marcador, pero esta vez Alisson le ganó la partida con una buena estirada.

Tres minutos después, apareció en escena Ekitike, que empató el duelo después de recibir un gran pase de Wirtz y adelantase a su defensor para rematar a placer.

Cuando todavía Anfield estaba celebrándolo, el Liverpool dio la vuelta al marcador gracias al francés, que tras recibir un pase largo de Kerkez, se fue en velocidad y definió cruzado con la puntera cuando se cumplía en el minuto 43.

Tras el descanso, de nuevo el flamante fichaje del mercado invernal tuvo en sus botas el 'hat-trick', pero esta vez no estuvo acertado en la definición.

El Newcastle se encontró impotente ante la falta de claridad ofensiva que le impidió estar cerca del empate en toda la segunda mitad.

Ya en el minuto 67, una buena combinación entre Mohamed Salah y Wirtz originó el tanto de la sentencia gracias a un gran disparo cruzado del alemán.

Eddie Howe, técnico del Newcastle, intentó cambiar la dinámica del encuentro dando entrada a Nick Woltemade y Yoane Wissa, pero no estuvieron acertados.

Ya en el tiempo del descuento, un fallo de Nick Pope, que no consiguió atrapar el balón después de un córner, lo aprovechó Konaté para marcar el cuarto, que se lo dedicó a su padre, que falleció recientemente, entre lágrimas.

Con esta victoria, los de Arne Slot se colocan quintos, a un punto del Chelsea, que también venció este sábado ante el West Ham, mientras que el Newcastle se queda décimo con 33 unidades.

4 - Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konaté, van Dijk; Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah (Chiesa, min.84), Wirtz (Endo, min.87), Gakpo; Ekitike (Jones, min.84)

1 - Newcastle: Pope; Trippier (Osula, min.84), Thiaw,Burn, Hall (Murphy, min.89); Willock (Murphy, min.73), Tonali, Ramsey; Elanga (Woltemade, min.73), Gordon, Barnes (Wissa, min.73).

Goles: 0-1, m.36: Gordon; 1-1, m.41: Ekitike; 2-1, min. 43: Ekitike; 3-1, m.67: Wirtz; 4-1, m.90+3: Konaté.

Árbitro: Simon Hooper. Amonestó a Mac Allister (min.59) por parte del Liverpool y a Gordon (min.11), Ramsey (min.45+3) y Burn (min.86) por parte del Newcastle.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima cuarta jornada de la Premier League disputado en Anfield (Liverpool).