Arsenal vuelve al triunfo y remontadas de Chelsea y Liverpool

Con su exhibición ofensiva, el Arsenal puso fin a una racha de tres partidos sin ganar en el campeonato inglés. La derrota del pasado fin de semana ante el Manchester United en el Emirates Stadium había disparado las alarmas para unos Gunners que consiguen ahora un poco de tranquilidad, ampliando provisionalmente a siete puntos su margen sobre sus perseguidores más directos, Manchester City y Aston Villa (ambos igualados a 46 puntos) , que el domingo juegan contra Tottenham y Brentford.

En Elland Road, donde pocos equipos han ganado esta temporada, el Arsenal logró su primer triunfo liguero de 2026, después de esa derrota anterior ante el United y los empates sin goles justo antes contra Liverpool y Tottenham.

Resultados y goleadores

* Chelsea 3-West Ham 2. Goles: 7’ Jarrod Bowen, 37’ Crysencio Summerville (WH); 57’ João Pedro, 70’ Marc Cucurella, 90+2’ Enzo Fernández (Ch). Exp: 90+11’ Jean Todibo (WH).

* Liverpool 4-Newcastle 1. Goles: 36’ Anthony Gordon (N); 41’, 43’ Hugo Ekitiké, 67’ Florian Wirtz, 90+3’ Ibrahima Konaté (L). Ast: 60.416.

* Leeds 0-Arsenal 4. Goles: 27’ Martín Zubimendi, 38’ Karl Darlow, en contra, 69’ Viktor Gyökeres y 86’ Gabriel Jesús (A). Ast: 36.858.

* Brighton 1-Everton 1. Goles: 73’ Pascal Gross (B); 90+7’ Beto (E). Ast: 31.419

* Wolves 0-Bournemouth 2. Goles: 33’ Eli Junior Kroupi, 90+1’ Alex Scott (B). Ast: 30.161.

Domingo: 11:00 Aston Villa-Brentford; 11:00 Manchester United-Fulham; 11:00 Nottingham-Crystal Palace; 13:30 Tottenham-Manchester City (ESPN).

Lunes: 17:00 Sunderland-Burnley (ESPN4).

* Top 9: Arsenal 53 puntos, Man. City 46, Aston Villa 46, Chelsea 40, Liverpool 39, Man. United 38, Fulham 34, Everton 34, Brentford 33.

