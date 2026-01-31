Bayern empata y Dortmund podría acercarse a seis puntos

Después de perder la pasada jornada frente al Augsburgo (1-2) , el equipo dirigido por Vincent Kompany no debía permitirse el lujo de perder más puntos.

El Dortmund, recuperado en las últimas jornadas, podía pasar de una distancia irrecuperable de once puntos a colocarse a cinco en apenas siete días.

Por tanto, no estaba permitido el fallo. Y, enfrente, estaba el Hamburgo, muy necesitado de una victoria urgente. Su racha de cinco encuentros consecutivos sin ganar (dos derrotas y tres empates) era preocupante: los puestos de descenso ya llamaban a sus puertas y las alarmas estaban muy encendidas.

Resultados y goleadores de la jornada:

* Hamburgo 2-Bayern Múnich 2. Goles: 34’ Fábio Vieira, de penal, 53’ Luka Vuskovic (H); 42’ Harry Kane, 46’ Luis Díaz (B). Ast: 57.000.

* Eintracht Frankfurt 1-Leverkusen 3. Goles: 26’ Arthur, 33’ Malik Tillman, 90’ Aleix García (L); 50’ Robin Koch (EF). Exp: 71’ Ellyes Skhiri (EF). Ast: 59.000.

* Hoffenheim 3-Unión Berlín 1. Goles: 42’, 45’ Andrej Kramaric, el 1° de penal, 47’ Diogo Leite, en contra (H); 68’ Rani Khedira (UB). Ast: 19.341.

-Otros resultados: Leipzig 1-Maguncia 2; Bremen 1-M’Gladbach 1; Augsburgo 2-St Pauli 1; Colonia 1-Wolfsburgo 0.

Domingo: 11:30 Stuttgart-Friburgo; 13:30 Borussia Dortmund-Heidenheim.

* Top 8: Bayern 51 puntos, Dortmund 42, Hoffenheim 42, Leipzig 36, Stuttgart 36, Leverkusen 35, Friburgo 27, Eintracht 27.