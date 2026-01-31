De Jong y Cancelo, novedades en la convocatoria del Barça para medirse al Elche

El neerlandés y el luso, que se perdieron el partido del miércoles contra el Copenhague por sanción y por no estar inscrito en la Liga de Campeones, respectivamente, han formado parte de la expedición azulgrana que este mismo sábado se ha desplazado a Elche.

Los centrocampistas Pablo Páez Gavira 'Gavi', Pedro González 'Pedri', y el defensa Andreas Christensen son baja por lesión.

El técnico del Barça, Hansi Flick, ha confeccionado la siguiente lista de 21 jugadores: Joan García, Szczesny y Kochen (porteros); Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde y Eric Garcia (defensas); Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Frenkie de Jong y Marc Bernal (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).