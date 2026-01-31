Fútbol Internacional
31 de enero de 2026 - 07:15

De Jong y Cancelo, novedades en la convocatoria del Barça para medirse al Elche

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2437

Barcelona, 31 ene (EFE).- El centrocampista Frenkie de Jong y el lateral Joao Cancelo son las dos novedades en la convocatoria del Barcelona para medirse este sábado al Elche (21:00 horas) en el partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports que se disputará en el Estadio Martínez Valero.

Por EFE

El neerlandés y el luso, que se perdieron el partido del miércoles contra el Copenhague por sanción y por no estar inscrito en la Liga de Campeones, respectivamente, han formado parte de la expedición azulgrana que este mismo sábado se ha desplazado a Elche.

Los centrocampistas Pablo Páez Gavira 'Gavi', Pedro González 'Pedri', y el defensa Andreas Christensen son baja por lesión.

El técnico del Barça, Hansi Flick, ha confeccionado la siguiente lista de 21 jugadores: Joan García, Szczesny y Kochen (porteros); Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde y Eric Garcia (defensas); Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Frenkie de Jong y Marc Bernal (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).