Fútbol Internacional
31 de enero de 2026 - 10:25

El Alavés incorpora al defensa finlandés Ville Koski

Vitoria, 31 ene (EFE).- El Deportivo Alavés anunció este sábado la incorporación del defensa finlandés Ville Koski en calidad de cedido hasta el final de la temporada, procedente del NK Istra croata, equipo en propiedad del club vitoriano.

Por EFE

El nuevo alavesista acaba de cumplir 24 años y ha sido internacional en todas las categorías de Finlandia.

Además es uno de los jugadores más importante del NK Istra y aterriza en Vitoria tras recuperarse de una lesión que sufrió en diciembre.

Dio el salto al fútbol croata en la temporada 2023-24, donde ha disputado 64 partidos oficiales entre Copa y Súper Sport HNL.

“Se trata de un zaguero que destaca por su solidez, contundencia defensiva e infranqueabilidad, además de aportar una buena salida de balón, cualidades que reforzarán la línea defensiva del conjunto dirigido por Eduardo Coudet”, explicaron desde el club vitoriano.

