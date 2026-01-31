El Alavés incorpora al defensa finlandés Ville Koski

El nuevo alavesista acaba de cumplir 24 años y ha sido internacional en todas las categorías de Finlandia.

Además es uno de los jugadores más importante del NK Istra y aterriza en Vitoria tras recuperarse de una lesión que sufrió en diciembre.

Dio el salto al fútbol croata en la temporada 2023-24, donde ha disputado 64 partidos oficiales entre Copa y Súper Sport HNL.

“Se trata de un zaguero que destaca por su solidez, contundencia defensiva e infranqueabilidad, además de aportar una buena salida de balón, cualidades que reforzarán la línea defensiva del conjunto dirigido por Eduardo Coudet”, explicaron desde el club vitoriano.

