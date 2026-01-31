El Barcelona se impone 3-1 en Elche y se afianza en el liderato

Lamine Yamal (6’) inauguró el marcador tras recibir un pase de Dani Olmo, regatear al arquero Iñaki Peña y perforar la red a puerta vacía. Sin embargo, el conjunto ilicitano respondió por medio de Álvaro Rodríguez (29’) , que marcó después de controlar un balón filtrado a la espalda de la zaga y definir a la perfección con un remate cruzado frente a Joan García.

Después de ese empate, los de Flick reaccionaron atacando con más verticalidad, lo que provocó una avalancha de ocasiones. Ferran Torres (40’) volvió a poner por encima al Barça con un disparo a bocajarro sin portero, después de que Frenkie de Jong dejara sentado a Peña con un recorte.

En la segunda etapa, el delantero inglés Marcus Rashford marcó el tercer gol, tras asistencia de Yamal. Con esta victoria, el Barcelona ya suma 55 puntos, cuatro más que el Real Madrid (51) , que está forzado a ganar el domingo al Rayo en el Bernabéu para seguir la estela de su eterno rival.

Antes, el Atlético de Madrid, tercer clasificado, no pudo pasar del empate a cero ante el Levante en el estadio Ciutat de Valencia, un resultado que lo aleja de la lucha por el título.

Resultados y goleadores

* Elche 1-Barcelona 3. Goles: 6’ Lamine Yamal, 40’ Ferran Torres y 72’ Marcus Rashford (B); 29’ Álvaro Rodríguez (E). Ast: 31.233.

* Levante 0- Atlético Madrid 0. Ast: 20.573.

* Real Oviedo 1-Girona 0. Gol: 74’ Ilyas Chaira (RO). Ast: 25.085.

* Osasuna 2-Villarreal 2. Goles: 17’ y 70’ Gerard Moreno, el 1° de penal (V); 20’ Víctor Muñoz, 45+2’ Ante Budimir (O). Ast: 20.455.

* Espanyol 1-Deportivo Alavés 2. Goles: 15’ Roberto Fernández (E); 27’ Antonio Blanco y 71’ Lucas Boyé (DA). Ast: 25.881.

Domingo: 10:00 Real Madrid-Rayo Vallecano (ESPN); 12:15 Betis-Valencia (ESPN2); 14:30 Getafe- Celta; 17:00 Athletic -Real Sociedad.

Lunes: 17:00 Mallorca- Sevilla (ESPN2).

* Top 8: Barcelona 55 puntos, Real Madrid 51, Atl. Madrid 45, Villarreal 42, Espanyol 34, Betis 32, Celta 32, Real Sociedad 27.

Fuente: AFP