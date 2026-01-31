El español Álvaro Fidalgo y el francés Allan Saint-Maximin salen del América

"Álvaro tiene varias ofertas. Su sueño es jugar en Europa, sobre todo en España, su país. Hay que respetar ese sueño. Es un jugador referente en este equipo que siempre va a ser recordado por todos. Respetamos su decisión de partir y apoyamos este sueño que tiene", afirmó el técnico.

Fidalgo, que tiene ofertas de la Real Sociedad y del Real Betis, estuvo cinco años en las Águilas, equipo con el que se convirtió en uno de los consentidos de la afición gracias a los títulos que ayudó a ganar.

El centrocampista de 28 años obtuvo tres campeonatos de liga, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la liga y una Campeones Cup.

Jardine también confirmó la salida del francés Allan Saint-Maximin, delantero de 28 años, quien llegó al América en el Apertura 2025, pero no se pudo adaptar.

"Es una pena, Allan es un grandísimo jugador. Le hacía muy bien a la liga por su gran nivel. Fue un cambio grande el que tuvo de Europa a México que pesaron para él. Lamentamos que no conseguimos que se adaptara, es un riesgo que sabíamos podía pasar. Tenemos poco más de una semana para encontrar un reemplazo", afirmó Jardine.

En los 16 partidos que Saint-Maximin jugó con las Águilas marcó dos goles y tuvo dos asistencias.

Jardine puntualizó que en la decisión del francés influyeron algunos actos de racismo contra sus hijas.

"Lamentablemente, un acto de racismo con sus hijas influyó en la decisión. Él lo comentó en sus redes sociales y comprendemos porque es algo que ni él ni nosotros toleramos", dijo el estratega de las Águilas.

El entrenador reconoció que el uruguayo Rodrigo Aguirre, de 31 años, también tiene amplias posibilidades de sumarse a las bajas.

"Aguirre tiene una oferta importante de Tigres, es un contrato atractivo por la edad que tiene. Es un jugador que queremos mucho, por lo que no es una decisión fácil; yo creo que en próximos días va a tomar su decisión que sea cual sea nosotros lo vamos a apoyar", concluyó Jardine.