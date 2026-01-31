Getafe-Celta: pelea contra la maldición del tiempo añadido vs. asalto por la quinta plaza

La derrota en Anoeta frente a un equipo en inferioridad numérica por la expulsión de Duje Caleta-Car en la primera parte frenó la buena racha del Celta, que sumaba tres victorias consecutivas. Una semana después, y tras el pinchazo del Espanyol ante el Alavés (perdió 1-2), tendrá una oportunidad de oro para escalar desde la séptima hasta la quinta plaza.

El equipo de Claudio Giráldez regresa al Coliseum, donde hace ocho meses certificó su billete para la Liga Europa con un tanto de Iago Aspas, quien, en principio, este domingo no formará en el once inicial ante el Getafe.

El espectacular debut de Fer López en Belgrado invita a pensar que Claudio Giráldez le dará la titularidad ante el equipo de Jose Bordalás. El canterano se exhibió ante el Estrella Roja con un golazo y un enorme repertorio futbolístico.

Solo necesitó media hora para mostrar su talento y recuperar la sonrisa tras seis meses de penumbra en Wolverhampton. Junto a él, formarían en la línea de ataque el sueco Williot Swedberg, que no jugó ante el conjunto serbio por sanción, y Borja Iglesias, aunque el técnico celeste podría sorprender con Pablo Durán como delantero centro.

Mingueza y Carl Starfelt, que tampoco fueron titulares en el 'Pequeño Maracanà', también apuntan al once, en el que las otras novedades serían la entrada de Carlos Domínguez por Marcos Alonso en la defensa y de Hugo Sotelo por Moriba en la medular.

La gran novedad en la convocatoria de Giráldez es la ausencia del extremo Bryan Zaragoza, quien, a la espera de pasar reconocimiento médico con el club italiano, jugará lo que resta de temporada en el AS Roma.

Mientras, el Getafe intentará quitarse de encima el mal de ojo que parece sufrir en los minutos finales de los últimos encuentros. Acumula siete partidos de Liga consecutivos sin conocer la victoria y tres jornadas con pérdidas de puntos dolorosas en los últimos instantes.

La última decepción la sufrió frente al Girona. El conjunto azulón ganaba 0-1 en Montilivi cuando Vitor Reis empató en el minuto 94 para evitar una victoria de los hombres de José Bordalás que habría supuesto un soplo de aire fresco en medio de la crisis de resultados.

Pero también ocurrió prácticamente lo mismo en las dos jornadas anteriores, cuando José Luis Gayà dio el gol de la victoria al Valencia en el minuto 84 (0-1) o cuando Jon Aramburu desniveló la balanza a favor de la Real Sociedad en el 96 (1-2).

Bordalás y su cuerpo técnico han analizado con sus jugadores durante toda la semana esa falta de contundencia en el final de los partidos. Quieren recuperar la solidez de la que no hace tanto tiempo presumía el Getafe y con la que era un equipo mucho más fiable.

Por lo menos, en Girona se vieron brotes verdes. Salvo el despiste final que derivó en el tanto de Vitor Reis, firmó un buen encuentro con la presencia de los nuevos fichajes del mercado de invierno y que, de momento, parecen buenos refuerzos.

Bordalás no dudará en alinear por lo menos a tres de los cuatro que ya fueron titulares en Montilivi. El delantero uruguayo Martín Satrino y los argentinos Zaid Romero y Luis Vazquez (marcó el tanto del Getafe), tienen todas las papeletas para aparecer en el once del técnico azulón.

También tiene opciones el uruguayo Sebastián Boselli, que aunque jugó pocos minutos frente al Girona, dejó buenas sensaciones. Se disputará el puesto con Domingos Duarte, que podría dar un paso hacia un lado para sentarse en el banquillo.

Otro de los cambios en el once de Bordalás lo podría protagonizar Diego Rico, suplente la pasada jornada. El lateral izquierdo podría regresar a la alineación. Se disputa el puesto con Juan Iglesias, que aunque jugó a pierna cambiada, también firmó un buen encuentro.

Con quienes no podrá contar todavía Bordalás será con los lesionados Borja Mayoral, Davinchi, Abu Kamara, Yvan Neyou y Abdel Abqar. Este último, aunque ha superado una lesión muscular, aún necesita algo de ritmo competitivo para volver a una convocatoria.

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Boselli, Djené, Romero, Juan Iglesias o Diego Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Luis Vázquez y Satriano.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Carlos Domínguez; Mingueza, Miguel Román, Sotelo, Carreira; Williot Swedberg, Fer López y Borja Iglesias.

Árbitro: Iosu Galech (Comité Navarro)