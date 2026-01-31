Las suplencias de Eyong y Julián Álvarez marcan el duelo entre Levante y Atlético

El lugar de Eyong, que lleva cinco goles y una asistencia en quince partidos como jugador del Levante, lo ocupa en el once titular el también delantero Iker Losada. Además, el defensa Matías Moreno y el extremo Kareem Tunde regresan a la alineación titular.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, introduce seis novedades con respecto al once del pasado miércoles ante el Bodo Glimt en la Liga de Campeones con la suplencia del delantero argentino Julián Álvarez como la más destacada. En su lugar jugará Thiago Almada.

Los defensas Matteo Ruggeri, Clement Lenglet, Robin Le Normand y Nahuel Molina vuelven a un once en el que solo repiten el portero Jan Oblak, los centrocampistas Marcos Llorente, Pablo Barrios y Nico González y el delantero Alexander Sorloth.

El entrenador del Levante, Luís Castro, ha elegido una alineación formada por Ryan; Toljan, Adrián de la Fuente, Matturro, Moreno; Raghouber, Martínez; Romero, Álvarez, Tunde y Losada.

Simeone ha escogido un once que forman Oblak; Molina, Lenglet, Le Normand, Ruggeri; Llorente, Cardoso, Barrios, González; Sorloth y Almada.