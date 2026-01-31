Fútbol Internacional
31 de enero de 2026 - 17:25

Matías Moreno, trasladado a un hospital “por protocolo” tras el fuerte choque con Sorloth

Valencia (España), 31 ene (EFE).- El central argentino del Levante Matías Moreno ha sido trasladado a un centro hospitalario para ser evaluado después del fuerte choque en la cabeza que sufrió con el delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth, según confirmó el entrenador ‘granota’, Luís Castro, en rueda de prensa.

Por EFE

Moreno y Sorloth chocaron cuando atacaron un balón por alto en el minuto 23 del partido que enfrentó a Levante y Atlético de Madrid en el Ciutat de València y ambos acabaron tendidos sobre el césped y tuvieron que abandonar el encuentro.

Moreno salió por su propio pie, aunque acompañado del cuerpo médico del Levante, hasta los vestuarios. Tras el partido, Castro confirmó que fue trasladado a un hospital por seguir el protocolo.

“Está con un poco de dolor de cabeza. Creo que está controlado, pero va a ir al hospital por protocolo para tener la certeza de que está bien”, explicó el entrenador portugués sobre el jugador argentino.

Sorloth también fue trasladado a un hospital al sufrir un “traumatismo que le provocó una fuerte herida incisocontusa”.

