Matías Moreno, trasladado a un hospital “por protocolo” tras el fuerte choque con Sorloth

Moreno y Sorloth chocaron cuando atacaron un balón por alto en el minuto 23 del partido que enfrentó a Levante y Atlético de Madrid en el Ciutat de València y ambos acabaron tendidos sobre el césped y tuvieron que abandonar el encuentro.

Moreno salió por su propio pie, aunque acompañado del cuerpo médico del Levante, hasta los vestuarios. Tras el partido, Castro confirmó que fue trasladado a un hospital por seguir el protocolo.

“Está con un poco de dolor de cabeza. Creo que está controlado, pero va a ir al hospital por protocolo para tener la certeza de que está bien”, explicó el entrenador portugués sobre el jugador argentino.

Sorloth también fue trasladado a un hospital al sufrir un “traumatismo que le provocó una fuerte herida incisocontusa”.

