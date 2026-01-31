Moreno pasará la noche en el hospital tras el choque con Sorloth pero se encuentra bien

Esas mismas fuentes explicaron que está previsto hacerle una nueva prueba este domingo por la mañana antes de darle el alta y que se pueda trasladar a su domicilio.

Moreno y Sorloth chocaron cuando atacaron un balón por alto en el minuto 23 del partido que enfrentó a Levante y Atlético de Madrid en el Ciutat de València y ambos acabaron tendidos sobre el césped y tuvieron que abandonar el encuentro.

Moreno salió por su propio pie, aunque acompañado del cuerpo médico del Levante, hasta los vestuarios. Tras el partido, Castro confirmó que fue trasladado al hospital pero por seguir el protocolo.

“Está con un poco de dolor de cabeza. Creo que está controlado, pero va a ir al hospital por protocolo para tener la certeza de que está bien”, explicó Luís Castro, entrenador del Levante sobre el jugador argentino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sorloth también fue trasladado al hospital al sufrir un “traumatismo que le provocó una fuerte herida incisocontusa”.