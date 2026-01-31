Napoli cura sus heridas europeas contra la Fiorentina

Las aguas bajaban muy revueltas para el campeón de Italia, que venía de caer 3-0 ante la Juventus en la anterior jornada liguera y, sobre todo, de perder 3-2 en casa contra el Chelsea el miércoles, lo que consumó el desastre de la eliminación en Champions, sin ni siquiera poder llegar a jugar el playoff de repesca.

El equipo de Antonio Conte vuelve provisionalmente al podio (3º, 46 puntos) , superando a la Roma (4ª, 43) , que se enfrenta el lunes al Udinese.

Se acerca además a un punto del AC Milan (2º) , que esperará hasta el martes para jugar su partido de esta jornada, contra el Bolonia, pero todavía tiene seis unidades de retraso respecto al líder Inter de Milán, que el domingo visita a la Cremonese.

Resultados y goleadores de la jornada:

* Napoli 2-Fiorentina 1. Goles: 11’ Antonio Vergara, 49’ Miguel Gutiérrez (N); 57’ Manor Solomón (F).

* Cagliari 4-Hellas Verona 0. Goles: 36’ Luca Mazzitelli, 45+2’ Semih Kiliçsoy, 84’ Ibrahim Sulemana, 90+1’ Riyad Idrissi (C). Exp: 51’ Amin Sarr (HV).

* Pisa 1-Sassuolo 3. Goles: 25’ Domenico Berardi, 45+1’ Antonio Caracciolo, en contra, 58’ Ismael Koné (S); 51’ Michel Aebischer (P). Ast: 10.000.

* Lazio 3-Genoa 2. Goles: 56’ Pedro Rodríguez, de penal, 62’ Kenneth Taylor, 90+10’ Danilo Cataldi, penal (L); 67’ Ruslan Malinovskyi, penal, 75’ Vitinha Oliveira (G).

Domingo: 08:30 Torino-Lecce (ESPN3); 11:00 Como- Atalanta; 14:00 Cremonese-Inter (ESPN3); 16:45 Parma-Juventus.

Lunes: 16:45 Udinese-Roma (ESPN5).

Martes: 16:45 Bolonia-Milan.

* Top 8: Inter 52 puntos, Milan 47, Napoli 46, Roma 43, Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Lazio 32.