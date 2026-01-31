Fútbol Internacional
31 de enero de 2026 - 19:01

Napoli cura sus heridas europeas contra la Fiorentina

NAPLES (Italy), 31/01/2026.- Napoli's forward Antonio Vergara in action during the Italian Serie A soccer match SSC Napoli vs Fiorentina at Diego Armando Maradona Stadium in Naples, Italy, 31 January 2026. (Italia, Nápoles) EFE/EPA/CIRO FUSCO
NAPLES (Italy), 31/01/2026.- Napoli's forward Antonio Vergara in action during the Italian Serie A soccer match SSC Napoli vs Fiorentina at Diego Armando Maradona Stadium in Naples, Italy, 31 January 2026. (Italia, Nápoles) EFE/EPA/CIRO FUSCO

El Napoli, gran decepción de la fase regular de la Liga de Campeones europea con una dolorosa eliminación el miércoles, pudo recuperar la sonrisa en la Serie A, donde este sábado venció 2-1 a la Fiorentina en la 23ª jornada.

Por ABC Color

Las aguas bajaban muy revueltas para el campeón de Italia, que venía de caer 3-0 ante la Juventus en la anterior jornada liguera y, sobre todo, de perder 3-2 en casa contra el Chelsea el miércoles, lo que consumó el desastre de la eliminación en Champions, sin ni siquiera poder llegar a jugar el playoff de repesca.

El equipo de Antonio Conte vuelve provisionalmente al podio (3º, 46 puntos) , superando a la Roma (4ª, 43) , que se enfrenta el lunes al Udinese.

Se acerca además a un punto del AC Milan (2º) , que esperará hasta el martes para jugar su partido de esta jornada, contra el Bolonia, pero todavía tiene seis unidades de retraso respecto al líder Inter de Milán, que el domingo visita a la Cremonese.

Resultados y goleadores de la jornada:

* Napoli 2-Fiorentina 1. Goles: 11’ Antonio Vergara, 49’ Miguel Gutiérrez (N); 57’ Manor Solomón (F).

* Cagliari 4-Hellas Verona 0. Goles: 36’ Luca Mazzitelli, 45+2’ Semih Kiliçsoy, 84’ Ibrahim Sulemana, 90+1’ Riyad Idrissi (C). Exp: 51’ Amin Sarr (HV).

* Pisa 1-Sassuolo 3. Goles: 25’ Domenico Berardi, 45+1’ Antonio Caracciolo, en contra, 58’ Ismael Koné (S); 51’ Michel Aebischer (P). Ast: 10.000.

* Lazio 3-Genoa 2. Goles: 56’ Pedro Rodríguez, de penal, 62’ Kenneth Taylor, 90+10’ Danilo Cataldi, penal (L); 67’ Ruslan Malinovskyi, penal, 75’ Vitinha Oliveira (G).

Domingo: 08:30 Torino-Lecce (ESPN3); 11:00 Como- Atalanta; 14:00 Cremonese-Inter (ESPN3); 16:45 Parma-Juventus.

Lunes: 16:45 Udinese-Roma (ESPN5).

Martes: 16:45 Bolonia-Milan.

* Top 8: Inter 52 puntos, Milan 47, Napoli 46, Roma 43, Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Lazio 32.