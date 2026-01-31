Portugal parte como favorita frente a la Bélgica del goleador Rahou

El encuentro se jugará a las 16:00 horas en Liubliana y medirá la solidez de una selección acostumbrada a mandar con la ilusión de un rival que vive un momento histórico.

Portugal llega lanzada tras dominar el grupo D con pleno de triunfos ante Italia, Hungría y Polonia, confirmando una trayectoria que la ha llevado a conquistar las dos últimas Eurocopas y el Mundial de 2021.

El conjunto luso ha construido su hegemonía desde la continuidad, el talento colectivo y una capacidad competitiva contrastada en los grandes escenarios, con un balance positivo en cuartos de final y recuerdos recientes de marcadores amplios en esta fase.

Diogo Santos, con tres goles en la fase final y ocho sumando la clasificación, lidera una plantilla profunda y acostumbrada a los partidos decisivos.

Bélgica, por su parte, ha roto su propio techo. Clasificada para una ronda eliminatoria continental por primera vez, lo ha hecho gracias a los goles, ya que avanzó por diferencia anotadora tras una fase de grupos intensa.

El nombre propio es Omar Rahou, máximo realizador del campeonato con seis tantos en tres encuentros, incluido un triplete ante Bielorrusia, y doce en el total del camino hasta Liubliana. Su capacidad para encontrar portería sostiene la esperanza belga ante un rival de enorme jerarquía.

Los antecedentes en fases finales son escasos y favorables a Portugal, que se impuso en 2003 después de un empate sin goles en 1999. Sin embargo, el contexto actual es distinto: Bélgica juega sin complejos y con la ambición de prolongar una semana inolvidable, mientras Portugal busca reafirmar su condición de referencia continental tras ver cortada su racha de títulos en el último Mundial.