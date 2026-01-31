Puntos vitales con el morbo de Guido Rodríguez en La Cartuja

El centrocampista internacional argentino, tras su etapa en el West Ham United inglés, vuelve a LaLiga y curiosamente al estadio La Cartuja, donde ganó la Copa del Rey 2022 con la camiseta del Betis y precisamente frente al que es ahora su equipo.

Guido Rodríguez se convirtió en una pieza esencial en los años en los que jugó a las órdenes del chileno Manuel Pellegrini, hasta que se marchó al término de la temporada 2023-2024, cuando concluyó su contrato y no aceptó ofertas para la renovación.

Al margen de esta circunstancia, los béticos lograron el jueves ante el Feyenoord neerlandés (2-1) una victoria que les ha puesto directamente en los octavos de final de la Liga Europa, alegría con la que se palía en algo la decepción por la derrota del pasado domingo en Vitoria ante el Alavés (2-1), con lo que frenó su progresión en el torneo doméstico.

Pellegrini, al estar metido de lleno el equipo en tres competiciones, tendrá que gestionar bien el reparto de minutos entre sus jugadores, algo complicado por la acumulación de bajas por lesión, pero tras el partido ante el Feyenoord llega este ante el Valencia y el próximo jueves el de Copa frente al Atlético de Madrid, también, como los otros dos, en La Cartuja.

Hasta siete jugadores son bajas por lesiones, casos del extremo Rodrigo Riquelme, los laterales Héctor Bellerín y el dominicano Junior Firpo, el mediocampista marroquí Sofyan Amrabat, los mediapunta Isco Alarcón y el argentino Giovani Lo Celso y el delantero colombiano Cucho Hernández.

Además, el central brasileño Natan de Souza, quien vio ante el Alavés la quinta tarjeta amarilla, ha sido sancionado con un partido de suspensión, por lo que Pellegrini no tendrá más remedio que repetir con jugadores básicos como el central Marc Bartra, el medio Marc Roca, el extremo brasileño Antony dos Santos o el extremo marroquí Ez Abde.

Todos estos están muy saturados de partidos, al igual que el mediapunta Pablo Fornals, quien incluso este sábado trabajó en el gimnasio de la ciudad deportiva verdiblanca al margen de grupo, aunque posteriormente Pellegrini, en su comparecencia de prensa, precisó que castellonense está en la convocatoria para recibir al Valencia.

Enfrente, el Valencia, llega a la Cartuja reforzado por los resultados y por dos nuevos fichajes. El equipo de Carlos Corberán ha logrado enlazar dos victorias seguidas por primera vez en la temporada después de la victoria en Getafe, que fue la primera a domicilio, y ante el Espanyol en Mestalla.

Además, entre Liga, con el empate ante el Elche, y Copa, con la victoria ante el Burgos, ya son cuatro los partidos sin perder. Además, si ganaran en Sevilla, encadenarían dos victorias seguidas fuera de casa casi dos años después.

Pese a ello, el Valencia sigue cerca de los puestos de descenso. Los valencianistas, que no han sido capaces de lograr una victoria en territorio verdiblanco en los últimos seis años, contará con el defensa Unai Núñez, que llega cedido desde el Celta de Vigo hasta el final de temporada y permite a Carlos Corberán tener un recambio en la defensa central tras el paso por quirófano de Mouctar Diakhaby y la lesión muscular de César Tárrega.

En el apartado de bajas, Carlos Corberán no podrá contar con los lesionados Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, Thierry Rendall y César Tárrega.

El once del Valencia podría ser muy parecido al del partido contra el Espanyol, a excepción de la vuelta de Jose Gayà al lateral izquierdo en lugar de Jesús Vázquez, aunque por momentos pueda defender con una línea de cinco con Pepelu como tercer central.

Betis: Valles; Ruibal, Bartra, Llorente, Ricardo Rodríguez; Deossa, Marc Roca; Antony, Altimira, Abde; y Chimy Ávila.

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Copete, Cömert, Gayà; Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; Lucas Beltrán, Hugo Duro.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité murciano).