San Lorenzo suma otra victoria con Orlando Gill

El único gol del encuentro fue anotado por Gregorio Rodríguez (55’), tras una asistencia de Alexis Cuello.
De esta manera, el elenco dirigido por Damián Ayude obtuvo su segundo triunfo consecjutivo y llega entonado al clásico frente a Huracán en la siguiente jornada del certamen.
* Orlando Gill suma dos vallas invictas consecutivas en el Apertura 2026: ante Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba. Sumó seis atajadas en esos partidos.
* Resultados: San Lorenzo 1-Central Córdoba 0; Independiente- Vélez; Atl. Tucumán-Huracán; Talleres-Platense.
Domingo: 17:00 Barracas- Riestra (TyC); 19:15 Boca - Newell’s (ESPN); 21:30 Rosario Central-River (ESPN).
Lunes: 17:30 Gimnasia LP - Aldosivi (TyC); 17:30 Defensa - Estudiantes LP; 19:45 Tigre - Racing (TyC); 22:00 Argentinos Jrs - Belgrano; 22:00 Unión - Gimnasia Mendoza (TyC).
Martes: 19:00 Banfield - Estudiantes RC (TyC); 21:15 Instituto - Lanús (TyC; 21:15 Ind. Rivadavia - Sarmiento.