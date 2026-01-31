Fútbol Internacional
31 de enero de 2026 - 20:32

San Lorenzo suma otra victoria con Orlando Gill

Orlando Gill, el arquero paraguayo de San Lorenzo de Almagro.
San Lorenzo, con otra destacada actuación del arquero paraguayo Orlando Gill, venció este sábado por 1-0 a Central Córdoba en el estadio Nuevo Gasómetro por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.

El único gol del encuentro fue anotado por Gregorio Rodríguez (55’), tras una asistencia de Alexis Cuello.

De esta manera, el elenco dirigido por Damián Ayude obtuvo su segundo triunfo consecjutivo y llega entonado al clásico frente a Huracán en la siguiente jornada del certamen.

* Orlando Gill suma dos vallas invictas consecutivas en el Apertura 2026: ante Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba. Sumó seis atajadas en esos partidos.

* Resultados: San Lorenzo 1-Central Córdoba 0; Independiente- Vélez; Atl. Tucumán-Huracán; Talleres-Platense.

Domingo: 17:00 Barracas- Riestra (TyC); 19:15 Boca - Newell’s (ESPN); 21:30 Rosario Central-River (ESPN).

Lunes: 17:30 Gimnasia LP - Aldosivi (TyC); 17:30 Defensa - Estudiantes LP; 19:45 Tigre - Racing (TyC); 22:00 Argentinos Jrs - Belgrano; 22:00 Unión - Gimnasia Mendoza (TyC).

Martes: 19:00 Banfield - Estudiantes RC (TyC); 21:15 Instituto - Lanús (TyC; 21:15 Ind. Rivadavia - Sarmiento.