Sorloth, trasladado al hospital con una herida incisocontusa para someterse a pruebas

"Alexander Sorloth tuvo que ser sustituido como consecuencia de un traumatismo que le provocó una fuerte herida incisocontusa. El jugador ha sido trasladado a un centro hospitalario para someterse a diferentes pruebas", informa el club rojiblanco.

En el minuto 24, Sorloth saltó en el área de su equipo para despejar de cabeza un balón botado tras un saque de esquina, y en el intento su golpeó con fuerza la testa de Moreno, que buscaba el remate a puerta.

Tras ser atendido en el césped, el noruego tuvo que ser retirado en camilla y sustituido por el argentino Julián Álvarez. Matías Moreno tampoco pudo seguir jugando y fue reemplazado por Manu Sánchez, aunque abandonó el césped por su propio pie y con un vendaje en la cabeza y sigue en el estadio y en vigilancia para ver cómo evoluciona, informa el Levante.