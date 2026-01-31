Wesley Ribeiro llega cedido con opción de compra a la Real Sociedad

El futbolista había llegado este viernes a San Sebastián para pasar el pertinente reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato que le vincula a la entidad donostiarra hasta final de la presente temporada.

Según han informado fuentes próximas al club donostiarra, la opción de compra sobre este extremo, nacido en 2005, rondaría los doce millones de euros.

El carioca, que puede jugar en ambas bandas, llega para suplir la baja del lesionado Takefusa Kubo y la reciente marcha al Valencia de Umar Sadiq.

Wesley Ribeiro, formado en el Corinthians brasileño, ha compartido hasta ahora equipo con Cristiano Ronaldo en las filas del Al-Nassr, que hace año y medio pagó 18 millones de euros para hacerse con sus servicios.

Internacional con la selección brasileña sub-20 y con experiencia en competiciones del fútbol sudamericano y asiático, el atacante llega a la disciplina realista en un momento en el que el conjunto de Matarazzo se ha quejado algo cojo en la parcela ofensiva con la salida buscada de Sadiq y la inoportuna lesión del internacional japonés Take Kubo, que estará fuera de los terrenos de juego más de dos meses.

El atacante carioca es un extremo potente y habilidoso que en 2024 ganó el 'Samba de Oro' al mejor juvenil brasileño por delante de Endrick. En la presente campaña ha marcado cuatro tantos y ha dado una asistencia en 18 partidos. Su mejor temporada fue la 2023-2024 con cinco goles y tres asistencias

En sus primeras declaraciones como futbolista de la Real, ha señalado estar "muy feliz” de estar en la capital guipuzcoana. “Daré todo de mi parte para lograr los objetivos del equipo. Vengo a aportar mis cualidades en ambas bandas y ayudar en todo al equipo", ha añadido.