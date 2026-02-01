0-0. Nico Paz vuelve a fallar un penalti

La estrella argentina, canterano del Real Madrid y uno de los mejores jugadores del fútbol italiano, volvió a fallar desde los once metros. Es la segunda vez esta temporada y la tercera desde que está en Italia. En total, con el Como, son tres penaltis fallados. Ante el Lecce en diciembre de 2024, ante el Lazio en enero de 2026 y ante el Atalanta en febrero de 2026.

La única diferencia con los otros dos, es que en aquellas ocasiones el Como ganó sus partidos. Esta vez, con el partido en su zurda, el empate se mantuvo en el marcador. Marco Carnesecchi le adivinó las intenciones. Abajo y al palo derecho del meta. Acabó entre lágrimas el 10 de los de Cesc Fàbregas.

Fue una gran oportunidad perdida la del Como. Doble, además. Porque pudo haber metido presión de nuevo a Juventus y Roma por los puestos 'Champions' al tiempo que se distanciaba de un rival directo como el Atalanta, su principal perseguidor en la pelea por los puestos europeos.

Pero esta vez, el Como, un equipo que acostumbra a generar muchísimas ocasiones claras por partido, topó con el orden y la disciplina de un equipo que cerró filas obligatoriamente casi desde el inicio debido a la expulsión de Honest Ahanor.

El central italiano perdió los papeles y, sin balón de por medio, metió un codazo al argentino Máximo Perrone, centrocampista de los 'lariani' que acabó en el suelo. El defensa del Atalanta recibió la roja directa y los de Raffaele Palladino se quedaron con uno menos y sin Ademola Lookman, preparado para iniciar su aventura con el argentino Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid.

Intentó sin éxito el Como perforar el entramado defensivo del Atalanta. Pero no pudo. Ni Nico Paz, ni Morata, ni Jesús Rodríguez... Estuvo cerca de conseguirlo Jacobo Ramón en la primera mitad, pero cuando estaba casi saboreando el tanto, Carnesecchi apareció para evitarlo en el último momento.

Primera gran parada del meta que, con el tiempo ya cumplido, sobrepasados los cuatro de añadido, volvió a hacerse gigante ante Nico Paz para mantener el empate, salvar un punto y frenar al Como. Tercer penalti parado para el italiano en lo que va de temporada, que ya hizo lo propio ante PSG y Torino.

Las posiciones se quedaron igual. El Como, sexto con 41 puntos. EL Atalanta, séptimo con 36.