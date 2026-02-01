1-1. El Crystal Palace sigue sin ganar en 2026

Los 'Tricky Trees' se adelantaron a los cinco minutos, tras aprovechar Morgan Gibbs-White una pelota suelta dentro del área, pero el partido se les complicó al borde del descanso cuando Neco Williams sacó con la mano un cabezazo de Jefferson Lerma que se colaba en la portería.

El árbitro señaló la pena máxima y le mostró la tarjeta roja al galés, que dejó a su equipo con la tarea de defender el resultado toda la segunda mitad.

Ismaila Sarr no falló desde el punto fatídico, pero el equipo de Oliver Glasner, sin Jean-Phillipe Mateta, que está finalizando su traspaso al Milan, no fue capaz de marcar en la segunda mitad y se tuvo que conformar con un empate que provoca que sigan sin ganar en 2026. En todo enero, no han sumado ni un triunfo. Su última victoria data del 11 de diciembre en la Conference League, mientras que en Premier League se produjo cuatro días antes contra el Fulham.

Esto ha hecho caer al Palace a la decimocuarta plaza, con 29 unidades, mientras que el Forest es decimoséptimo, con 26, seis por encima del descenso.

