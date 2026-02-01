Albert Riera cierra su etapa en el Celje para incorporarse al Eintracht

Riera, de 43 años, firmó esta semana por el conjunto germano un contrato hasta el 30 de junio de 2028 tras su esperanzador periplo en el fútbol alpino, donde cerró su carrera como jugador en el Zavrc y el Koper tras jugar en Mallorca, Girondins Burdeos, Espanyol, Manchester City, Liverpool, Olympiacos, Galatasaray, Watford y Udinese.

El zurdo internacional español en 16 ocasiones, ganador de la Copa del Rey con el Mallorca, y de las ligas griega con Olympiacos y Galatasaray, empezó su carrera como entrenador precisamente en Eslovenia, en 2022, en el Olimpia de Liubliana, con el que logró el doblete liga-copa, y el Celje.

Salió al Girondins de Burdeos, pero el descenso administrativo le hizo estar una campaña tan solo y retornó al Celje, al que regresó en julio de 2024 y con el que volvió a destacar al meterle en los cuartos de la Liga Conferencia y con el que ganó la Copa en mayo de 2025.

Pese a que esta campaña avecinaba nuevos éxitos para el Celje, Riera ha decidido aceptar la importante oferta del Eintracht para devolver a los banquillos de la Bundesliga a un técnico español después de los logros alcanzados por Pep Guardiola y Xabi Alonso.

El adiós al Celje este domingo no pudo estar acompañado con la victoria en Maribor debido a un gol de penalti del local Jan Repas, que selló el empate a tres y evitó el triunfo del Celje, que no obstante tiene el título liguero bastante encarrilado y que ahora tiene que encarar los dieciseisavos de la Liga Conferencia ante el Drita kosovar.

Riera tiene ahora la misión de reflotar a un Eintracht Fráncfort que es octavo en la Bundesliga a ocho puntos de los puestos europeos tras seis partidos sin ganar y que fue trigésimo tercero en la Liga de Campeones.

El entrenador español se incorpora con sus ayudantes Pablo Remón Arteta y Lorenzo Dolcetti, y continúan en el cuerpo técnico Jan Fiesser, el segundo preparador, y el encargado de los guardametas, Jan Zimmermann.

El Eintracht lo tiene claro. "Con Albert Riera, hemos elegido deliberadamente un entrenador que juega un fútbol moderno, intenso y ofensivo. Tiene experiencia internacional, una filosofía de juego clara y un enfoque igualmente claro en su trabajo diario con el equipo", aseguró Markus Krösche, el responsable deportivo de la directiva.

"En nuestras conversaciones, Albert nos impresionó con su amplia experiencia y su excelente comunicación. Hemos seguido su progreso durante mucho tiempo y confiamos en que sus habilidades se adaptan perfectamente a las exigencias del Eintracht Fráncfort tanto en la situación actual como en el futuro, y que, a nivel personal, también encaja a la perfección con el club y nuestro equipo", apuntó.