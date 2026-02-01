Bellingham, un mes de baja por una rotura en el músculo semitendinoso

Bellingham cayó lesionado a los nueve minutos del partido de LaLiga del Real Madrid ante el Rayo Vallecano, al sufrir un problema muscular en la parte posterior del muslo izquierdo en el momento en el que lanzaba un desmarque y corría a un pase al espacio de su compañero Franco Mastantuono.

El Real Madrid sometió horas después a Bellingham a una resonancia magnética que confirmó la gravedad del problema muscular.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Jude Bellingham por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", indicó el parte médico del club blanco.

Bellingham se perderá los duelos ligueros del Real Madrid ante el Valencia, Real Sociedad, Osasuna y Getafe, así como la eliminatoria ante el Benfica de la Liga de Campeones. Se suma en una enfermería que se vaciaba con la recuperación de Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold, a Éder Militao que tiene dos meses por delante aún de baja por una lesión muscular.

