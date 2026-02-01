Chimy estará en la punta bética y Lucas Beltrán y Hugo Duro será el ataque del Valencia

El preparador de los verdiblancos, el chileno Manuel Pellegrini, apuesta por Chimy y deja en el banquillo al malí Cédric Bakambu, mientras que también se queda de suplente el medio Pablo Fornals y su habitual posición la ocupa el colombiano Nelson Deossa.

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, por su parte, dispone en Sevilla del 'once' inicial previsto, con la vuelta de José Gaya en el lateral izquierdo en lugar de Jesús Vázquez, sin que el centrocampista argentino ex del Betis Guido Rodríguez, última incorporación del conjunto che, entre aún en los planes de su nuevo técnico.

El Betis pone de inicio a Valles; Ruibal, Bartra, Llorente, Ricardo Rodríguez; Altimira, Marc Roca; Antony, Deossa, Abde; y Chimy Ávila.

El Valencia sale con Dimitrievski; Foulquier, Copete, Cömert, Gayà; Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; Lucas Beltrán y Hugo Duro.

