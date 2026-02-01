El colista Mirandés, obligado a sumar para mantener sus opciones frente al Málaga en racha

El equipo dirigido por Antxon Muneta busca hacer de Anduva un punto de apoyo fundamental en este tramo de la temporada, aunque de momento solo ha ganado un punto de los seis que se han disputado en Miranda de Ebro, sin contar toda la primera vuelta que disputó en el estadio de Mendizorroza de Vitoria.

El Mirandés es consciente de la importancia de competir con solidez, minimizar errores y elevar su fiabilidad defensiva para poder crecer desde el orden.

El encuentro llega además en un contexto especial para la entidad jabata, que apura las últimas horas del mercado de fichajes con la intención de reforzar la plantilla antes del cierre previsto para la noche del martes.

En el apartado de bajas, el técnico rojillo no podrá contar con Alberto Marí, que cumplirá sanción y se perderá el choque ante el conjunto malaguista, ni con Iker Córdoba que vio tarjeta roja ante el Sporting.

Por el contrario, la principal novedad en la convocatoria será Maras, recién incorporado al equipo y ya disponible para debutar si el cuerpo técnico lo considera oportuno.

El Mirandés buscará reencontrarse con su mejor versión en Anduva, consciente de que cerrar la jornada con un resultado positivo puede marcar un punto de inflexión tanto en lo deportivo como en lo anímico, pues de sus rivales directos, no han puntuado esta jornada ni Cultural Leonesa ni Zaragoza.

El Málaga es el tercero en la clasificación con 38 puntos, seis victorias consecutivas y nueve partidos sin perder. Solo ha ganado en Miranda una vez y fue cuatro temporadas.

En todos los enfrentamientos disputados en la ciudad burgalesa, el conjunto malagueño cosechó cuatro derrotas, un empate y la citada victoria en 2022, una estadística malas que quiere cambiar para seguir en los puestos de privilegio de la clasificación.

El equipo blanquiazul, en un estado forma inmejorable, que le ha llevado de estar colindando con el descenso a luchar por ascender a Primera División, conoce las dificultades que se va a encontrar para conseguir el séptimo triunfo consecutivo ante un equipo reformado, con varios fichajes y con opciones de permanecer en la categoría.

Además, será un día de recuerdos para el técnico del Málaga Juan Francisco Funes, porque empezó su andadura este curso como entrenador del primer equipo precisamente ante el Mirandés en el estadio de La Rosaleda, donde logró una victoria muy sufrida en el tiempo de añadido con un gol del central Einar Galilea (3-2).

No se fía Funes, ni tampoco los jugadores del Málaga, que definen el encuentro como 'trampa' y muy complicado, y más tras casi diez días sin competir, ya que el último partido lo disputó el pasado viernes 23 de enero frente al Burgos (3-0).

Otro inconveniente pasa por el cambio de alineación debido a la sanción por acumulación de amonestaciones de dos pilares fundamentales como el central Diego Murillo y el centrocampista Carlos Dotor, cuyos recambios podrían ser el joven Ángel Recio, en el centro de la zaga, y Rafa Rodríguez, en el centro del campo.

Los demás jugadores podría ser los mismos que doblegaron al Burgos en La Rosaleda, manteniendo a Rafa Garrido Rafita en el lateral izquierdo de la defensa, aunque también cabe la posibilidad de que vuelva a jugar con dos delanteros con la inclusión de Adrián Niño por el extremo Joaquín Muñoz.

Mirandés: Juanpa, Tamarit, Juan Gutiérrez, Maras, Jorge Cabello, Pablo Pérez, Javi Hernández, Selvi Clua, Bauzà, Carlos Fernández y Ali Houary.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Recio, Einar Galilea, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Rafa Rodríguez, Joaquín; Dani Lorenzo y Chupete.