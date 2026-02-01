El Nápoles pierde a Di Lorenzo al menos dos meses por lesión en la rodilla

"Giovanni Di Lorenzo, lesionado durante el partido de ayer, fue sometido hoy a pruebas que revelaron un esguince de segundo grado en la rodilla izquierda", comunicó el Nápoles.

El capitán italiano se someterá a una consulta especializada para determinar el proceso de rehabilitación", puntualizó la entidad partenopea.

Di Lorenzo, en una disputa aérea a la media hora del duelo, apoyó de tal manera que su rodilla quedó en una posición totalmente antinatural, doblada hacia dentro. Tuvo que abandonar el campo en camilla.

Esquivada una lesión grave como una rotura de ligamento o menisco, el capitán del campeón de Italia apunta a llegar al tramo final de temporada.

Más en duda está su presencia en la repesca de la selección italiana para el Mundial 2026. La 'Azzurra', dirigida por Gennaro Gattuso, se la juega ante Irlanda del Norte el próximo 26 de marzo y, en caso de ganar, ante el vencedor del duelo entre Gales y Bosnia Herzegovina.

La lesión de Di Lorenzo agudiza la emergencia del equipo de Antonio Conte, plagado de bajas. Sin Kevin De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Politano, Milinkovic-Savic, Neres y Mazzocchi. Lukaku se recuperó recientemente, pero no cuenta apenas con minutos en las piernas esta temporada.