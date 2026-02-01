El Pisa destituye a Alberto Gilardino

"El Pisa Sporting Club anuncia que ha comunicado a Alberto Gilardino su doloroso deseo personal y profesional de cambiar la cúpula técnica del primer equipo", comunicó el club.

"Nuestro más sincero agradecimiento a Alberto y a todo el personal que lo acompaña por todo lo que han podido aportar al club, al equipo y a la afición 'nerazzurra' en los últimos meses", añadió el Pisa.

Gilardino, campeón del mundo con Italia en 2006, exjugador del Milan o del Fiorentina, entre otros tantos, deja al equipo penúltimo con 14 puntos y un bagaje de una victoria en 23 jornadas, once empates y once derrotas. La salvación la marca el Lecce, con 18 puntos.

La pasada campaña, Gilardino fue destituido del Génova. El Pisa, ahora, busca un nuevo técnico para intentar mantener la categoría en su regreso a la élite del fútbol italiano tras 34 temporadas de ausencia.

En el horizonte, parte como favorito Marco Giampaolo, exentrenador del Milan, Lecce, Sampdoria o Torino, entre otros.