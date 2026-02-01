Inter aumenta su ventaja sobre el AC Milan en la Serie A

Lautaro Martínez se confirmó como el máximo artillero del torneo al llegar a 13 goles con la apertura del marcador a los 16’ con un cabezazo tras un córner desde la izquierda de Federico Dimarco, mientras que el polaco Piotr Zielinski puso cifras definitivas al triunfo del Inter a los 31’ con un violento remate de media distancia cuya parábola engañó al arquero Emil Audero.

* Juventus se impuso por 4-1 al Parma y trepó provisoriamente al cuarto lugar de la tabla, a la espera del partido de la Roma, que el lunes visita al Udinese.

* Lautaro Martínez logró otro nuevo récord como interista, pues igualó los 128 goles en Serie A de Alessandro Altobelli. En el horizonte solo le quedan las leyendas Stefano Nyers (133), Benito Lorenzi (138) y Giuseppe Meazza (197).

* Los paraguayos: Antonio Sanabria (Cremonese) se recupera de una lesión muscular. Huego Cuenca (Genoa) estuvo en el banco de suplentes.

Resultados y goleadores:

* Torino 1-Lecce 0. Gol: 29’ Che Adams (T).

* Como 0-Atalanta 0. Incidencia: 90+8’ Nico Paz (C) falló un penal. Exp: 8’ Honest Ahanor (A). Ast: 11.925.

* Cremonese 0-Inter 2. Goles: 16’ Lautaro Martínez, 31’ Piotr Zielinski (I).

* Parma 1-Juventus 4. Goles: 15’ y 54’ Bremer, 37’ Weston McKennie, 64’ Jonathan David (J); 51’ Andrea Cambiaso, en contra (P).

Lunes: 16:45 Udinese-Roma (ESPN5).

Martes: 16:45 Bolonia-Milan.

-Resultados del sábado:

* Napoli 2-Fiorentina 1. Goles: 11’ Antonio Vergara, 49’ Miguel Gutiérrez (N); 57’ Manor Solomón (F).

* Cagliari 4-Hellas Verona 0. Goles: 36’ Luca Mazzitelli, 45+2’ Semih Kiliçsoy, 84’ Ibrahim Sulemana, 90+1’ Riyad Idrissi (C). Exp: 51’ Amin Sarr (HV).

* Pisa 1-Sassuolo 3. Goles: 25’ Domenico Berardi, 45+1’ Antonio Caracciolo, en contra, 58’ Ismael Koné (S); 51’ Michel Aebischer (P). Ast: 10.000.

-Viernes: Lazio 3-Genoa 2.

* Top 10: Inter 55 puntos, Milan 47, Napoli 46, Juventus 45, Roma 43, Como 41, Atalanta 36, Lazio 32, Bolonia 30, Udinese 29.

-Goleadores: Con 13: Lautaro Martínez (Inter). Con 8: Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como), Kenan Yildiz (Juventus), Christian Pulisic (Milan).

Fuente: ANSA y AFP